Covid, il bollettino settimanale Altre otto vittime e 207 positivi I ricoverati a Cona sono sedici

Otto vittime, sedici ricoveri e 207 nuovi positivi. Sono i dati salienti del bollettino sanitario settimanale sull’andamento del Covid, diffuso nel pomeriggio di ieri. Per quanto riguarda il Ferrarese, gli altri numeri della pandemia parlano di 207 persone entrate in isolamento domiciliare, di 264 pazienti usciti dalla quarantena e di altri 262 dichiarati clinicamente guariti. Come anticipato, nemmeno questa settimana il Coronavirus ha mancato di mietere vittime. A perdere la vita sono stati quattro uomini e quattro donne tra i 50 e i 97 anni (una di esse era ospite di una struttura). Per quanto riguarda il personale sanitario contagiato, si contano tre casi all’Ausl e tre al Sant’Anna. I sedici ricoveri sono tutti in reparti Covid non intensivi. I posti letto all’ospedale di Cona risultano occupati al 90% (27 ricoverati su trenta posti disponibili). L’ospedale del Delta è al completo (23 su 23), mentre a Cento i ricoverati sono sedici su diciotto posti complessivi).

Allargando lo sguardo a livello regionale, dall’inizio dell’epidemia in Emilia-Romagna si sono registrati 2.128.064 casi di positività, 2.397 in più rispetto alla settimana precedente, su un totale di 32.939 tamponi eseguiti negli ultimi sette giorni, di cui 8.558 molecolari e 24.381 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 7,3%.