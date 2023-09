Covid, il nemico si risveglia: "Più 50% dei casi in sette giorni. Per ora nessun malato grave"

Covid, il nemico che ritorna. Già, con la prima campanella è tornato a scuola anche un vecchio compagno di classe, il Coronavirus. Secondo il bollettino settimanale del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità, i numeri dicono che in Italia c’è un ritorno di fiamma. Nell’ultima settimana è stato registrato un aumento a livello nazionale del 44 per cento, mentre nella provincia di Ferrara si va dal 45 al 50 per cento. Si parla di 28 casi al giorno sul nostro territorio e, quindi, di circa 230 casi alla settimana. Nello stesso periodo, un anno fa, i casi erano 123 al giorno sempre nel Ferrarese. Il ritorno del Covid non deve, per ora, allarmare: attualmente non c’è nessun paziente ricoverato in terapia intensiva a causa del virus. Ma con la stagione fredda, le persone che tendono a radunarsi in luoghi chiusi, i numeri potrebbero crescere vertiginosamente. Il direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica: Clelia De Sisti non può fare previsioni, ma invita a restare attenti e a mettere in campo gli accorgimenti per evitare i contagi: "Lavarsi le mani e usare la mascherina in luoghi affollati". E sulle scuole, la direttrice sottolinea che "al momento comunque non esistono misure restrittive antiCovid nei plessi e dunque non vi sono indicazioni specifiche sui comportamenti da adottare, anche se in una circolare il ministero raccomanda, comunque, di osservare le stesse precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie: indossare la mascherina, appunto, se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi, lavare spesso le mani, evitare il contatto con persone fragili".

Sul fatto che non ci siano terapie intensive e che i sintomi del virus siano assimilabili a quelli di una normale influenza, De Sisti ha una sua teoria: "I vaccini sono stati importanti, perché hanno tolto forza al virus. Il dato che dobbiamo tenere presente è quello delle terapie intensive e, ad esempio, qui a Ferrara non ne abbiamo. Detto questo, però, quando ripartirà la campagna vaccinale esorto gli esponenti della sanità come la sottoscritta a fare le inoculazioni sia per propria sicurezza che per quella dei pazienti. Il vaccino è ’fortemente consigliato’ sopra i 60 anni, nei pazienti fragili (familiari e conviventi compresi) e nelle persone che rientrano nelle categorie indicate nella circolare ministeriale. Rientrano in questa ultima categoria gli ospiti di strutture per lungodegenti, donne in gravidanza o nel puerperio, medici, infermieri, studenti delle scuole sanitarie, in generale tutti quelli che per motivi di lavoro frequentano ambienti ospedalieri o ambulatoriali, compresi gli amministrativi".