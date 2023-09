Covid in ospedale, paura per un focolaio

Ritorna l’incubo Covid. A fare paura, questa volta, è un focolaio scoppiato tra le mura dell’ospedale Santissima Annunziata di Cento. A essere contagiati dal virus che per tre anni ha paralizzato e terrorizzato il mondo intero sono stati nove pazienti ricoverati nel reparto di Medicina. I successivi accertamenti scaturiti dalle prime positività hanno poi portato a riscontrare il virus in quattro sanitari impiegati nello stesso reparto del nosocomio della città del Guercino. La segnalazione è arrivata nel pomeriggio di ieri dall’azienda Usl. A quanto si apprende, nessuno dei pazienti presenta sintomi gravi.

La presenza del Covid in corsia ha subito fatto scattare tutte le contromisure. Sono stati immediatamente applicati i necessari provvedimenti per limitare la diffusione della patologia, con isolamento funzionale dei malati all’interno del reparto stesso. È stata inoltre prontamente informata l’amministrazione comunale. Quello scoppiato al Santissima Annunziata è il secondo focolaio di Covid che si presenta in una struttura sanitaria del ferrarese, dopo mesi nei quali si pensava che il Coronavirus fosse ormai un fantasma relegato a un passato di cupa memoria.

Appena una settimana fa, la malattia era tornata a colpire a Copparo, all’ospedale di comunità. Nella struttura erano stati riscontrati una decina di casi di positività tra pazienti e oss. Anche in quel caso sono state attivate tutte le misure precauzionali finalizzate a contrastare il diffondersi del contagio.

re. fe.