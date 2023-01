Covid, in settimana ancora dieci morti e diciannove ricoveri a Cona

Aumentano i ricoveri, ma diminuiscono i contagi. Il Covid, nell’ultima settimana, sul territorio ha mietuto dieci vittime. Sono 295 i nuovi casi di positività e 19 i ricoveri registrati all’ospedale Sant’Anna di Cona. Questi, in estrema sintesi, sono i dati più significativi che riguardano la diffusione del virus nella nostra provincia. Ma, andiamo a vedere nel dettaglio questi numeri. A perdere la vita nell’ospedale di Cona sono state quattro donne e tre uomini: una 97enne originaria di Ferrara, una 68enne di Ferrara, una 75enne proveniente da Copparo, una 69enne della città, un 80enne di Copparo, un 82enne di Ferrara e un 94enne di Ferrara.

All’ospedale di Cento sono morti un uomo di 83 anni di Cento e una donna di 89 anni di Cento. In ospedale al Delta di Lagosanto non ce l’ha fatta una donna di 95 anni di Comacchio. Con questi ultimi casi il numero totale delle vittime in provincia di Ferrara da inizio pandemia sale a 1.641, fra cui vi sono 860 uomini e 781 donne. Dei diciannove ricoveri registrati all’hub provinciale, due sono stati nel reparto di Terapia Intensiva. Attualmente i ricoverati sono 26 su 27 posti letto a disposizione. All’ospedale del Delta a Lagosanto, invece, i pazienti sono invece 22 su 23 posti disponibili e all’ospedale di Cento 15 a fronte di 18 posti complessivi.

In isolamento domiciliare sono finite ben 302 persone, ma ne sono uscite 210. I guariti della settimana sono 121. Sul versante delle vaccinazioni, la campagna prosegue a un buon ritmo. Dal 15 a giovedì scorso, sono state effettuate 1.103 vaccinazioni (tre prime dosi, due seconde dosi, 85 terze dosi, 733 quarte dosi e 280 quinte dosi), che portano il totale da inizio campagna a 892.262 somministrazioni. Allarghiamo l’osservazione all’Emilia-Romagna. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus in Emilia-Romagna si sono registrati 2.123.098 casi di positività, 3.255 in più rispetto alla settimana precedente, su un totale di 38.299 tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni, di cui 12.175 molecolari e 26.124 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dell’8,5%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 32 (-8 rispetto alla settimana precedente, -20%). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 878 (-223 rispetto alla settimana precedente, -20,3%).