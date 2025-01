Covid nelle Cra, i familiari in aula: "Nuove indagini"

Da una parte la richiesta di nuove indagini, dall’altra l’istanza di spedire il fascicolo in archivio. L’inchiesta sui focolai di Covid e sui decessi nelle residenze Caterina e Paradiso è approdata di nuovo in un’aula di giustizia. Ieri mattina, davanti al giudice Silvia Marini, si è discussa l’opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura al termine delle indagini. Per quei contagi e decessi, lo ricordiamo, furono iscritte nel registro degli indagati sei persone, i vertici delle due strutture per anziani. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo, epidemia colposa e maltrattamenti. Al termine delle indagini, il pubblico ministero Barbara Cavallo ha chiesto l’archiviazione del fascicolo. Un’istanza alla quale i legali dei familiari degli ospiti coinvolti (gli avvocati Piero Giubelli e Gian Luigi Pieraccini) si sono opposti. Il gip ha così fissato un’udienza per ascoltare le ragioni delle parti.

Innanzitutto, i difensori delle persone offese hanno richiamato una questione relativa al reato di epidemia colposa sulla quale è atteso un pronunciamento delle sezioni unite della corte di Cassazione, proponendo quindi di attendere la decisione degli ermellini. In seguito hanno insistito su alcuni aspetti sostenuti nel corso delle indagini, tra cui la corretta comunicazione all’Ausl di quanto stava accadendo, l’utilizzo dei dispositivi di protezione e il rispetto delle opportune cautele. La richiesta è quella di un supplemento di indagine, nell’ambito del quale ascoltare una serie di testimoni che possano dichiarare quanto accadeva tra le mura delle residenze durante la fase pandemica.

Per l’archiviazione del fascicolo hanno invece insistito i difensori degli indagati, gli avvocati Marco Linguerri ed Eugenio Gallerani. "In aula – hanno dichiarato i legali al termine dell’udienza – abbiamo ribadito che la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero deve essere accolta in quanto tiene conto di tutti gli elementi emersi nel corso della pur lunga indagine preliminare al termine della quale non è stata rilevata alcuna specifica violazione ed è invece emerso il prodigarsi delle due strutture per far fronte all’emergenza in corso sulla base delle indicazioni dell’autorità sanitaria". Ascoltate le parti, il giudice si è riservato sulla decisione. Per sapere se l’inchiesta proseguirà o se invece si fermerà qui sarà perciò necessario attendere ancora qualche giorno.

Federico Malavasi