"Covid, non sottovalutare i disagi degli studenti"

Caro Carlino,

il signor Elio Cataldo (sul giornale dell’8 marzo scorso) esprime la sua perplessità o contrarietà sull’intervento (sfogo) della studentessa Alessandra De Fazio davanti al Presidente della Repubblica. Questo sfogo, non concordato, voleva evidenziare la difficoltà dovute a un sistema scolastico e in particolare universitario che ”antepone” il raggiungimento dei risultati scolastici al benessere psicologico degli studenti. Il signor Cataldo finisce la sua lettera suggerendo alla studentessa di seguire meno le ideologie ricordando il suo lontano passato accademico. Mi permetto di ricordare che, specialmente dopo il lungo periodo legato al Covid, e al conseguente distacco dalla scuola in presenza, queste problematiche sono in aumento esponenziale. Ma d’altronde cosa ci dobbiamo aspettare in riguardo? Il nuovo Ministro dell’Istruzione disse (con rettifica postuma), quando gli fecero notare che era una frase infelice: ”L’umilliazione è una cosa che contribuisce alla crescita degli studenti che non si impegnano”. Fare paragoni improponibili senza contestualizzare è per lo meno azzardato, anche se si approva il nuovo orientamento governativo. Cordialmente,

Andrea Finotti