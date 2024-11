Covid, nuovo open day. Ausl, il piano sanitario:: "Rafforzare le vaccinazioni"

La campagna vaccinale contro il Covid si rafforza con un nuovo open day in programma nella giornata di sabato, a partire dalle 9 e fino alle 15, nella sede di via Gustavo Bianchi 4 (Motovelodromo, servizio Medicina dello sport, ingresso B). "L’open day – spiega l’Ausl in una nota – è dedicato alle vaccinazioni di cittadini a partire dai 12 anni di età ed è necessaria la prenotazione che può essere effettuata dagli utenti attraverso i consueti canali di prenotazione". Eccoli: tutti gli sportelli dei Centri unici di prenotazione (Cup) aziendali (non farmacie); online con il Fascicolo sanitario elettronico (Fse), nella sezione dedicata alle vaccinazioni, selezionando la sede “Medicina dello sport – P. vaccinale Motovelodromo”.

Verranno somministrati i nuovi vaccini adattati alla variante JN1, con l’utilizzo del vaccino Comirnaty JN1 a mRNA, approvato da Ema e Aifa. "È possibile la co-somministrazione con il vaccino antinfluenzale: i cittadini interessati – precisano ancora dall’Azienda Usl –, durante la seduta vaccinale anti Covid-19, potranno quindi richiedere la somministrazione anche del vaccino contro l’influenza stagionale. Si ricorda che l’offerta attiva e gratuita del vaccino contro l’influenza stagionale riguarda le persone dai 60 anni in avanti, con o senza patologie croniche; e le persone di ogni età comprese nelle categorie a rischio. I cittadini sani di età fino a 59 anni potranno essere vaccinati a pagamento, secondo il tariffario regionale".

L’obiettivo, considerando che anche per questa stagione è attesa una co-circolazione di virus influenzali e Covid, è quello di potenziare ulteriormente l’offerta e innalzare la copertura per le persone ad alto rischio, di tutte le età, per condizione patologica, fisiologica (gravidanza) o esposizione lavorativa. "Proteggendo – chiude la nota – il maggior numero di persone nei confronti del Covid e dell’influenza, e riducendo la possibilità di circolazione dei virus".

Il bollettino Covid relativo alla settimana 14-20 novembre in tuitta Italia ha fatto registrare una minima diminuzione dei nuovi casi e dei decessi: 2.561 casi (contro i 2.631 della settimana precedente) e 61 decessi (86 nella settimana precedente).

re. fe.