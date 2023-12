Covid, nuovo Open day per le vaccinazioni. Appuntamento domani in Cittadella San Rocco

Nuovo Open day in programma domani nella Casa di Comunità di San Rocco. A partire dalle 14 e fino alle 20, i cittadini, senza alcuna prenotazione, potranno presentarsi nell’area 19 dell’anello dell’ex ospedale, in un’area adiacente a quella del Centro di assistenza all’urgenza. La fascia di popolazione che potrà vaccinarsi (sono in programma 300 vaccinazioni) deve avere

un’età superiore ai 12 anni e al momento della presentazione sarà necessario essere muniti della tessera sanitaria. Al momento della presentazione inoltre dovrà essere compilato un modulo e per chi avrà

bisogno di assistenza ci sarà il personale pronto a fornire tutte le informazioni utili. L’obiettivo di queste giornate richieste dalla Regione che, nei giorni scorsi, ha convocato le aziende sanitarie proprio per concordare misure straordinarie per facilitare l’accesso alla vaccinazione, è quello di aumentare i livelli di copertura vaccinale in questo periodo invernal.

Agli Open day si aggiunge, a partire dall’8 gennaio, il potenziamento degli ambulatori

vaccinali che operano mediante prenotazione dall’unità operativa di Igiene pubblica e che si trovano a Ferrara e in provincia. Nel capoluogo, l’ambulatorio di via Bianchi che sarà aperto anche il lunedì e il martedì mattina. A Portomaggiore anche il mercoledì, sia mattina sia pomeriggio. A Comacchio, sempre dall’8 gennaio, l’ambulatorio vaccinale non sarà più aperto il lunedì bensì il venerdì mattina. Garantita anche una giornata vaccinale a settimana a Cento e a Copparo.