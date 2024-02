Covid, quattro anni dopo. Oltre 166mila contagi: "Piano pandemico pronto, ogni anno ci esercitiamo"

Un po’ di date, non è trascorso molto tempo. Per alcuni una vita. E’ il 21 febbraio, anno 2020. Quattro anni fa. Viene identificato il paziente zero – è un errore, poi si capirà –, ha 38 anni è di Codogno. Focolai a Vo’ Euganeo e nella provincia di Bergamo. Nel giro di tre giorni si arriva a 325 casi. E’ l’inizio della prima devastante ondata. L’Italia si chiude, canta dai balconi "andrà tutto bene". Non sarà così. E’ domenica 8 marzo, è il lockdown.

"Sentivo i miei colleghi dei reparti di malattie infettive, erano travolti da centinaia di casi. Un assalto all’arma bianca, si sentivano come a Fort Apache mi raccontavano. Qui, da noi, niente. Si era anche diffusa la notizia che la provincia di Ferrara come il Polesine, magari a causa della malaria, fossero immuni. Una balla gigantesca, colossale. Come poi abbiamo scoperto due settimane dopo. Qui, lo ricordo bene, il primo caso è stato il 6 marzo. Era un uomo anziano, da lì in poi siamo stati investiti. Ho un quaderno, mi sono segnato tutti i nomi dei pazienti da quel primo contagio. Ci sentivamo impotenti, non sapevano come difenderci". Febbraio 2020-febbraio 2024, Marco Libanore, responsabile del reparto di malattie infettive, non potrà mai dimenticare. Adesso i casi con problemi respiratori si contano ormai sulla punta delle dita. "Ho 42 anni d’anzianità di servizio, una vita con questo camice bianco. Il 30 giugno vado in pensione, nel frattempo sono riuscito ad affrontare l’Aids, la tragedia degli anni Ottanta e il Covid", racconta,

Un’altra data. 15 marzo del 2023, l’anno scorso, ci avviciniamo. "Venne chiuso il reparto di malattie Covid, da quella data sono i singoli reparti a gestire i malati. Se un paziente ricoverato in chirurgia ha il virus se ne occupano loro. Per essere chiari ognuno gestisce il suo", precisa. Adesso nel suo reparto, lassù, oltre i vetri dell’ospedale di Cona, si affronano, quando arrivano, legionella, toxoplasmosi, endocardite. "Siamo tornati alla normalità, la normalità che può avere un ospedale. Il Covid aveva azzerato tutto, tutto", ripete, quel senso di impotenza che ancora affiora. "Affronti situazioni più grandi di te, è molto doloroso. Non avevamo armi, passarono mesi prima di arrivare al vaccino". Tanti mesi. E’ il 27 dicembre 2020 – ricordate? – vene chiamato ‘Vaccine day’, data che segna il via ufficiale alla campagna di vaccinazione in tutta Europa. In Italia abbiamo dovuto aspettare ancora. Le telecamere si accendono su quei funghi sorti non proprio dalla mattina alla sera il 31 dicembre del 2020. "Eravamo subissati, i miei collaboratori come tutto il personale medico si sono fatti in quattro. Io tornavo a casa a mezzanotte, con quel senso addosso di non aver fatto abbastanza. Adesso sembra che si voglia dimenticare cosa è successo, invece bisogna stare sul chi vive. Ricordo che in poche ore siamo entrati in un contesto pandemico". Non sembrava vero, è successo. "Adesso abbiamo un piano pandemico aggiornato, prima era molto datato". I numeri li fornisce Clelia De Sisti , direttore del dipartimento di Sanità pubblica. Anche lei, arrivata a Ferrara nel 2021, si è trovata ad affrontare uno dei periodo più bui.

Ricorda: "Ci sono stati giorni con 1900 casi, 2mila contagi. Era un momento difficile". Da quella data, il 6 marzo 2020, al 26 gennaio di quest’anno sono stati 166.684 i casi nella provincia. Al 26 febbraio si è passati a 166.736. Una cinquantina in più quasi tutti con sintomi simili all’influenza. "Si tratta sempre di Covid – ammonisce –, vanno osservate ancora le più elementari prassi di tutela, come la mascherina nei luoghi affollati soprattutto se siamo una categoria debole. Abbiamo un piano pandemico aggiornato, facciamo esercitazioni per mettere alla prova il sistema in caso di virus, di pandemia. Ma né noi medici né la popolazione dobbiamo dimenticare cosa è successo". Perché non andò tutto bene.