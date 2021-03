Ferrara, 27 marzo 2021 - Rimbalza anche a Ferrara il dibattito, destinato a diventare caldo, sull’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. Mentre si avvia alla discussione in Parlamento la relativa proposta di legge, un dato – che emerge dal bollettino sanitario quotidiano – pone d’attualità il tema: tra i 12 dipendenti dell’Azienda Ospedaliera che al momento risultano positivi al Covid, ci sono proprio lavoratori che – per motivi non chiariti dalla direzione – non sono stati vaccinati.

Di converso, il calo tendenziale dei contagi (relativo anche all’Azienda Usl e, allargando l’orizzonte, anche al comparso delle strutture protette per anziani) si abbina all’alto numero di operatori, sia medici che infermieri e Oss che si sono invece sottoposti – tra i primi – alla somministrazione. All’Azienda Ospedaliera è in corso poi anche uno screening per valutare, tra tutti i dipendenti che si sono regolarmente vaccinati, quanti hanno sviluppato gli anticorpi; su oltre 1700 test già effettuati, solo 11 dipendenti sembrano non avere sviluppato la piena difesa immunologica.

Intanto la vaccinazione procede, con particolare riferimento ai soggetti cosiddetti ’vulnerabili’ per patologia (solo i diabetici sono 11mila). Per questa categoria di cittadina – molto ampia, a Ferrara si parla di circa 20mila persone – dalla prossima settimana, su indicazione della Regione, verranno vaccinati anche i ’caregiver’: familiari o badanti che assistono a domicilio i malati, e che quindi vanno anch’essi protetti. Intanto complessivamente è stato superato ieri il numero delle 70mila vaccinazioni (di queste, oltre 23mila seconde dosi).

Venendo comunque ai dati del bollettino sanitario, si registrano altri 166 nuovi positivi; dopo il picco di 275 relativo alla giornata di mercoledì, e che ha rappresentato dal punto di vista almeno statistico il record assoluto dall’inizio della pandemia (e non solo dunque di quest’ultima ondata), il numero è calato senza tuttavia attenuare di troppo l’allarme. I tamponi con esito negativo sono stati comunque 647, e dei nuovi contagiati gli asintomatici sono 108. Mentre si attesta a 133 il numero delle persone dichiarate clinicamente guarite, dopo l’effettuazione – come da prassi – dell’ultimo tampone di controllo.

Si registrano inoltre tre vittime: una donna del 1939 di Argenta e due uomini, il primo di Ferrara e il secondo di Tresignana, che avevano rispettivamente 87 e 94 anni.

Infine la questione, sempre critica, dei ricoveri: 14 i nuovi ingressi e 6 le dimissioni all’ospedale di Cona, dove l’occupazione dei posti letto resta al 103%, con 157 pazienti nei 152 posti Covid attualmente resi disponibili. In terapia intensiva un solo posto letto libero. Al Delta 12 posti liberi (nessuno però nell’area di terapia intensiva o sub intensiva), mentre al Santissima Annunziata di Cento dei 72 posti Covid ne resta libero soltanto uno.