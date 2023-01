Covid, tredici ricoveri Sono 464 i nuovi casi

Tredici ricoveri all’ospedale Sant’Anna di Cona (uno nel reparto di terapia intensiva), nove decessi e ben 464 nuovi casi di positività al Coronavirus. Sono questi i dati salienti del bollettino sanitario diffuso dalle aziende sanitarie del territorio. I pazienti ospitati sono 23 su 26 posti letto. E’ “al completo” invece l’ospedale del Delta di Lagosanto con 25 pazienti ricoverati, mentre all’ospedale di Cento i pazienti sono 12 su 18 posti letto disponibili. In isolamento domiciliare sono entrate 410 persone e ne sono uscite 694. I guariti sono 1.091. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, dall’8 a giovedì sono state effettuate 1.251 vaccinazioni, che portano il totale da inizio campagna a 891.159 somministrazioni. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus in Emilia-Romagna si sono registrati 2.119.845 casi di positività, 5.350 in più rispetto alla settimana precedente, su un totale di 49.062 tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni, di cui 20.118 molecolari e 28.944 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 10,9%.