"Cpia, senza sede a pochi mesi dall’anno scolastico" Non si ferma la raccolta di firme nella Rete

Il centro Cpia rischia di trovarsi senza sede a due mesi dall’avvio del nuovo anno scolastico, non si ferma la mobilitazione a ’suon’ di firme. Approvata nel collegio dei docenti, sostenuta dal personale Ata e lanciata nei giorni scorsi, la petizione del Cpia corre on line sulla piattaforma Change.org. La scuola statale pubblica si rivolge in modo particolare ad un’utenza fragile, si tratta infatti di adulti in fase di recupero dell’istruzione.

"Lanciata il 30 giugno – precisa lo stesso personale della scuola Cpia – in questi giorni la nostra petizione corre on line, viene sostenuta e commentata positivamente da centinaia di persone che si mostrano sorprese e in gran parte scandalizzate che una scuola statale pubblica destinata all’utenza più fragile, poiché adulta, quindi in fase di recupero dell’istruzione, venga lasciata senza sede a due mesi dall’avvio del nuovo anno scolastico. Il 19 settembre prossimo il Cpia – prosegue il personale – dovrebbe ospitare gli esami di certificazione europea della lingua italiana, in convenzione con l’Università di Perugia. Una giornata – entrano nel merito – che di norma vede coinvolte circa una quarantina di persone e dai sei agli otto esaminatori professionali, docenti di ruolo del Cpia. Una giornata che ad oggi, in prossimità di emettere l’avviso di iscrizione entro il 16 luglio, non sappiamo dove convocare, poiché non abbiamo una sede. Così come non sappiamo dove collocare gli esami di certificazione della lingua italiana di livello A2 che svolgiamo su incarico della Prefettura e che si tengono, anche nei mesi estivi, quando arriva la richiesta dalla Prefettura stessa. L’integrazione culturale e sociale – concludono – per noi non è una definizione, è pratica quotidiana che ora non sappiamo dove svolgere".