Cpr e propaganda. L’approfondimento

Oggi alle 18 nella sala conferenze della Camera del Lavoro (piazza Verdi) si terrà un’iniziativa dal titolo ‘Cpr, oltre la propaganda. Un approfondimento sui Centri di permanenza per i rimpatri e sul perché diciamo no ai Cpr’. Intervengono Alessandra Annoni (Università di Ferrara), Massimo Cipolla (Asgi), Gian Andrea Ronchi (Osservatorio legale immigrazione Cgil). L’iniziativa è promossa da una serie di associazioni che sin da subito si sono battute per dire ‘no’ all’ipotesi di realizzare un Cpr a Ferrara (e non solo). Questa ipotesi è stata a lungo al centro di dibattito politico. Di recente, stando a quanto trapelato, si è verificato un dietrofront. Il Cpr non dovrebbe essere più realizzato a Ferrara capoluogo, ma in un altro luogo. Al vaglio il Basso Ferrarese e l’area verso il ravennate.