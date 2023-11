Cpr, il fronte del no: "Sono luoghi di detenzione, questa non è accoglienza"

Fu il Pd, qualche settimana fa, a sollevare il caso. Al tempo – metà del mese scorso – si trattava di un’indiscrezione giornalista immediatamente smentita dal primo cittadino Alan Fabbri. Evidentemente, però, la voce era fondata. Il Viminale, infatti, dopo una ricognizione su tutto il territorio starebbe avviando delle procedure di verifica sulla fattibilità di un Cpr in città. Una soluzione che rientra nella strategia del governo Meloni, per gestire il crescente fenomeno dei flussi migratori. Già il governatore emiliano-romagnolo, Stefano Bonaccini, si era speso contrariamente a questa ipotesi. Una linea ripresa, localmente, anche dal capogruppo del Pd in consiglio comunale, Francesco Colaiacovo secondo cui i Cpr rappresentano "veri e propri centri di detenzione, contraria alla logica di una vera accoglienza".

Colaiacovo, non possiamo dirlo con certezza ma ora la possibilità che a Ferrara venga realizzato un Cpr non è più così remota. Perché voi siete contrari?

"La soluzione del Cpr va nel senso contrario rispetto a ciò che dovrebbe comportare un vero processo di integrazione e accoglienza. Il governo di destra ha deciso di perseguire questa strada sbagliata e, in Emilia-Romagna, come era logico che fosse ha individuato la nostra città che è governata da un sindaco di centrodestra come Alan Fabbri".

In realtà i Cpr nascono con una finalità ben precisa. Rimpatriare i migranti irregolari

"Non sono altro che luoghi di detenzione, in cui i migranti sono sostanzialmente privati dei diritti essenziali e impossibilitati a integrarsi interagendo con la comunità. Pensare ai Cpr come soluzione significa essere politicamente miopi: non si gestisce un fenomeno così complesso rinchiudendo le persone in un luogo. L’accoglienza è un processo diffuso, che si articola su più livelli".

Per lei cosa non ha funzionato nel sistema dei rimpatri?

"Intanto va detta una cosa in premessa: quando Matteo Salvini (leader del Carroccio) era vicepremier durante il governo Conte I, il numero dei rimpatri è stato assolutamente esiguo. Consegnare il foglio di espulsione ai migranti irregolari significa privarli della possibilità di lavorare, di integrarsi, di seguire un ciclo di formazione. Insomma significa creare ulteriore disagio. Le persone che poi popolano le strade delle città e danno adito a episodi di microcriminalità. Ma, ed è questo il punto, occorre che le persone migranti vengano prima di tutto messe nelle condizioni di essere integrate".

L’ipotesi allo studio sarebbe quella di realizzare il centro nell’area dell’ex aeroporto militare. Come la vede?

"Ma in tutta questa vicenda, onestamente la localizzazione del Centro è del tutto secondaria. Nel senso che è proprio sbagliato l’approccio: il centro non va realizzato. Ed è questo che dovrebbe chiedere il primo cittadino. Stoppare questa procedura".

Voi, come minoranza, cosa farete?

"Metteremo in mora Fabbri, stanandolo e ponendogli chiaramente innanzi le sue responsabilità. Non si può sempre far finta che i problemi non esistano, come ha fatto fino a ora. Mettere la polvere sotto al tappeto non è una strategia che paga. Non ha avuto senso, poco tempo fa, smentire che ci fosse in atto uno studio per realizzare un cpr a Ferrara".

All’epoca, però, erano solo indiscrezioni.

"Saranno anche state indiscrezioni, ma ora la lettera del ministro Piantedosi parla molto chiaramente. Basta ipocrisie. Di fallimenti questa città ne ha già inanellati abbastanza: ora servono risposte chiare".

Federico Di Bisceglie