Cpr, il no dell’arcivescovo: "Già dimostrato il fallimento. Pensiamo a Bologna e Modena. Non è questa la soluzione"

Rufini

"Hanno già dimostrato di essere un fallimento. Basta pensare a Bologna, a Modena. Abbiamo ancora bisogna di un’altra prova?". A margine dell’inaugurazione della sede Fedagripesca di Gorino, l’arcivescovo Gian Carlo Perego, a domanda, risponde senza esitazione alcuna che i Centri di permanenza per il rimpatrio non sono la soluzione, ribadendo la convinzione vergata neanche 24 ore prima in un lungo comunicato. "Guardi li ho visitati tutti – sottolinea – e sono strutture simili a un carcere ma senza averne le garanzie di sicurezza. Dobbiamo capire che non è la soluzione a Ferrara, né in altre zone". Perché le soluzioni, per l’arcivescovo Perego esistono già. "Per coloro che devono scontare una pena – spiega – al termine dovranno essere rimpatriati. Per quanti vengono trovati non in regola (i clandestini, ndr) ci sono già i provvedimenti necessari: foglio di via e quando non rispettato l’espulsione. Ripeto la soluzione dei centri ha già dimostrato di essere un fallimento, come già accaduto anche nella nostra regione".

Città carcere. "Li ho visitati tutti: sono carceri, spesso a cielo aperto, gabbie senza le tutele delle carceri – aveva affermato monsignor Perego nel suo lungo comunicato – Le persone non di rado incendiano tutto, si radicalizzano, si disperano, si auto lesionano. Mediamente tre trattenuti su quattro vengono espulsi e uno è lasciato libero sul territorio nazionale, perché scaduti i termini di trattenimento". Poi l’interrogativo sulla decisione di farlo proprio a Ferrara, anche se come ha specificato ieri, il problema reale non è dove realizzarli, ma il concetto di centro in sé. "Perché un Cpr a Ferrara? Ferrara è la provincia con meno immigrati e con meno espulsioni di tutta la Regione Emilia Romagna. Ferrara ha già un carcere, anche per reati di mafia – si chiede il direttore della Fondazione Migrantes della Cei – Ferrara soffre economicamente più di tutte le province dell’Emilia Romagna. Ferrara non ha un porto importante sull’Adriatico. E allora perché Ferrara? Forse una città più in sintonia con il governo delle migrazioni di Salvini e Piantedosi? Perché sviluppare l’idea di una ’città carcere’, luogo di reclusione, più che di inclusione, luogo di rifiuto più che di accoglienza, luogo di negazione dei diritti più che di tutela dei diritti?". L’arcivescovo conclude poi la sua lunga riflessione con un auspicio: "Forse avremmo bisogno piuttosto di luoghi aggregativi per i giovani, di un Auditorium per ospitare eventi nazionali, di altri collegi universitari, magari d’eccellenza. Più case per i migranti lavoratori e le loro famiglie e i rifugiati, di progetti Sai di integrazione, per andare incontro anche alla grande richiesta di lavoratori stagionali e permanenti sul piano agricolo, di camerieri per gli alberghi della città e dei Lidi, di operai e artigiani. Forse, di fronte alle guerre in atto, non dovremmo essere una città-asilo anche per rifugiati e richiedenti asilo? Più che una città carcere il futuro di Ferrara dovrebbe essere quello di una città aperta, inclusiva, che sappia accogliere e tutelare.

Che cosa sono. I Centri di permanenza per i rimpatri sono luoghi di trattenimento degli stranieri che sono in attesa di esecuzione del provvedimento di espulsione. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o respingimento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino. Il trattenimento può durare fino a 180 giorni, in realtà di recente allungato con disposizione governativa a diciotto mesi. Attualmente ce ne sono nove ancora attivi – considerando che quello di Torino è stato chiuso, perché devastato – per una capienza complessiva di 1.378 posti. Si trovano a Bari, Brindisi, Caltanissetta, Gradisca d’Isonzo (GO), Macomer (NU), Milano, Palazzo San Gervasio (PZ), Roma e Trapani. Sono presenti in 8 regioni su venti . In tali strutture lo straniero deve essere trattenuto con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. L’ipotesi di realizzarne uno nell’area dell’ex aeroporto militari di Ferrara è stata comunicata nei giorni scorsi dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al governatore dell’Emilia–Romagna, Stefano Bonaccini, il quale a sua volta ha avvertito il sindaco Alan Fabbri.