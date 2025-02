"Cpr in Albania, ne avevo previsto il fallimento"

Caro Carlino,la cocciutaggine della presidente del Consiglio sui CPR in Albania. L’Associazione Umanità che presiedo, per amor di verità sta monitorando da mesi l’assurda vicenda relativa al centro per migranti in Albania. In una mia precedente lettera pubblicata da questo stesso quotidiano sullo stesso tema, in occasione del secondo rimpatrio dei migranti dall’Albania avvenuto l’11 novembre 2024, avevo preannunciato e previsto il fallimento degli intenti del Governo Meloni. Queste mie previsioni scatenarono la furia dei fedelissimi sostenitori della Meloni, che con malcelata ironia si chiedevano se l’avv. Ferroni fosse più esperto e informato del Ministro di Grazia e Giustizia Nordio. Non è questa la sede per affrontare tutte le questioni giudiziarie di questa vicenda, ma confermo che con questo terzo rientro dei migranti dall’Albania a seguito, questa volta, della decisione della Corte d’Appello di Roma l’errore grossolano della Presidente del Consiglio, di Nordio, di Mantovano, compresi tutti i loro consulenti non è più giustificabile e dunque dovranno rispondere alla Corte dei Conti di tutti i soldi pubblici che stanno sperperando. A mio parere, la cosa più grave è che, (rifiutandomi di pensare che ci troviamo di fronte a un manipolo di ignoranti e incapaci di comprendere questioni giuridiche assai risolvibili), la vera e unica responsabile di tutto questo caos che determina lo scontro con la Magistratura, lo spreco di denaro pubblico, la violazione dei diritti umani, è la cocciutaggine della presidente Meloni, che avendo dichiarato a tutto il mondo che “i centri in Albania funzioneranno” ora su questo impegno è disposta a tutto. Esattamente ciò che non dovrebbe mai fare un serio statista per il proprio Paese!Francesco Ferroni, presidente Associazione Umanità Aps