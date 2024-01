Cpr, la svolta da Roma. Il ministro dice addio all’ipotesi di Ferrara: "La scelta su altri siti"

Bianchi

Per Ferrara, l’ipotesi di lavoro – tradotto: piano di fattibilità – portava dritto all’area dell’ex aeroporto militare. Ora, a confermare quella che è più di un’indiscrezione è il senatore di Fd’I, Alberto Balboni, che si era interessato in prima persona alla situazione interloquendo sia con il ministro Piantedosi che direttamente con la premier Giorgia Meloni. "Giovedì scorso – spiega Balboni –, al termine del question time che avevo proposto sulla sicurezza nelle stazioni ferroviarie, mi sono intrattenuto a parlare con il ministro Piantedosi chiedendogli aggiornamenti sull’eventualità di un Cpr a Ferrara. Da Natale non avevo più saputo nulla. La risposta? Stai tranquillo, il Comune di Ferrara è stato escluso. Sono contento perché ho ricevuto ascolto dal Governo su una questione che ritenevo sbagliata: la collocazione di questo Cpr".

Un passo indietro. Lo stesso senatore, proprio in una intervista al Carlino del 6 dicembre, aveva avanzato un’idea alternativa, suggerendo al responsabile del dicastero dell’Interno e alla premier "luoghi più adatti alla città". Proponendo qualche sito ritenuto idoneo nel basso ferrarese e, notizia trapelata solo nelle ultime ore, anche nel ravennate, subito dopo il confine ferrarese "oltre il Reno". Top secret i luoghi, nonostante si siano rincorse ipotesi tali da fare scatenare la rabbia di vari sindaci, tutti concordi sul dire "no grazie". Il prefetto Massimo Marchesiello l’indomani dell’intervista predicò la massima cautela: "La valutazione, strutturale e tecnica, – disse il vertice di Palazzo Giulio d’Este – e la selezione del sito è tuttora in corso e presuppone, con tempi fisiologicamente lunghi, condivisioni politiche non disgiunte da quelle espresse da parte dei ministeri competenti". Tempi che ora, perlomeno per quanto riguarda il comune estense, sembrano essere divenuti maturi.

"I Cpr – riprende Balboni – vanno fatti ma dove prevede la legge, ovvero in zone isolate e non in prossimità di centri abitati. Lo ribadisco per l’ennesima volta: questi centri sono fondamentali per quanto riguarda la sicurezza, per togliere persone che delinquono dalla strada perché nel loro interno, checché ne dica la sinistra, ci sono esclusivamente soggetti ritenuti pericolosi. A differenza del Pd – chiosa – ero favorevole alla costruzione dei Cpr all’epoca e lo sono ancora oggi". ’Epoca’ che, non dimentica il senatore, significa 2017, anno in cui venne approvata la legge che impone almeno un Cpr per regione. "E quella norma – sottolinea subito – porta la firma di due esponenti del Partito democratico, Paolo Gentiloni e Marco Minnitti".

Fatta fuori Ferrara, resta però viva l’ipotesi di un’area nel basso? La risposta è ’ni’. Nè Balboni (che si limita ad affermare che "resta in corso l’istruttoria su altri siti alternativi") e nemmeno altre fonti romane ieri confermavano. "Oggi – chiude l’esponente meloniano – le forze dell’ordine sono costrette a fare centinaia di chilometri per portare chi deve essere trattenuto per l’espulsione nei pochi centri esistenti. Avere un Centro di permanenza e rimpatrio in ogni regione ovvierà a tutto questo, inoltre i posti saranno quasi raddoppiati e il trattenimento diventerà più facile e rapido". Insomma, Ferrara al momento è ’salva’, ma la battaglia potrebbe molto presto spostarsi altrove.