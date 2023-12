"Cpr, Minarelli e Segala si ricordano per caso che li ha istituiti il Pd?"

Caro Carlino,

a volte si fa fatica a capire se il Pd scherza o prende in giro i cittadini. Le ultime esternazioni del segretario provinciale Minarelli e del referente Unione comunale Segala (Cpr, la battaglia del Pd) le ho lette sul Carlino martedì 19/12. Ripercorriamo per i “smangun” del Pd l’iter della legge che ha istituito i Cpr. Istituiti nel 1998 (art. 12 legge 40/1998) dalla legge Turco-Napolitano (due persone non sicuramente di idee leghiste) col nome di Cpt, nel 2017 (Decreto legge 13/2017) diventano Cpr a seguito della legge Minnitti-Orlando (altre due persone non pro Salvini). Insomma, dopo averli approvati, adesso il Pd protesta perchè vengono realizzati. Anzi, chiede che sia il Governo di centrodestra e il Parlamento a “..rivedere la legislazione..”. Esempio tipico di coerenza della sinistra. Suvvia signori Minarelli e Segala, quando vi rivolgete al giornale ricordatevi che non siete al festival dell’Unità, dove i pochi che sono rimasti credono a tutto quello che viene detto, il Carlino lo leggono anche tanti ferraresi che non si fanno prendere in giro dal “voltagabbanismo” del Pd. Grazie,

Roberto Zaramella

* * *

CORI E SALUTI ROMANI,

LA DIGOS HA IDENTIFICATO

QUALCUNO?

Caro Carlino,

il giorno 20 c’è stata la sentenza del Tribunale sull’assalto di Forza Nuova alla Cgil. In aula c’erano vari esponenti di questa formazione che si sono esibiti in cori e saluti romani. Aspetto un coro di dissociazione da parte di esponenti di destra. Mi acconterei di una condanna di questi episodi vergognosi. Mi accontanteri di sapere se la Digos ha identificato i personaggi coinvolti. Il massimo sarebbe che Ignazio La Russa dicesse anche sottovoce una parolina al riguardo. Invece cosa succede in questo Paese nel quale la Premier lamenta la mancanza di orgoglio? Viene identificato dalla Digos Marco Vizzardelli che si è permesso di dire (udite udite) "viva l’Italia antifascista". Vorrei sapere dalla Premier o da Ignazio La Russa di cosa dovrei essere orgoglioso. Manca solo che mi dicano, come fanno sempre per giustificare ogni provvedimento, "ci hanno votato per questo...".

Andrea Finotti