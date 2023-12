"Cpr? Non è una manna, attendiamo Roma"

Capitolo Cpr, si farà? Spiega il primo cittadino: "Mai detto che il Cpr sia una manna dal cielo. Ho detto che piuttosto di avere questa gente per strada, che non vuole né integrarsi, molto spesso pericolosa, per me e per i cittadini onesti è meglio che stia in un luogo di detenzione. Per me e per i cittadini onesti è meglio che stiano in un luogo di detenzione. E se mai questa ipotesi dovesse divenire realtà, spero nel luogo più remoto del territorio, ci consentirà di spedire all’interno i migranti che creano più disordini sociali. Dico solo che il nostro approccio al tema è molto diverso. Noi – conclude Fabbri – con l’accoglienza non vogliamo né ristrutturare ville con piscine né comprarci delle auto di lusso. Al momento comunque non abbiamo alcuna informazione e assicuro che anche ai piani alti non ci sono novità".

c.b.