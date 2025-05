Cpr System, il plauso della Regione. Produzione e imballaggi di qualità: "Eccellenza europea virtuosa"

CPR System ha accolto con orgoglio una delegazione della Regione, guidata dall’assessore all’Agricoltura, Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi, per una visita istituzionale alla presenza del presidente Gabriele Ferri. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per far toccare con mano alle Istituzioni una realtà come Cpr System, all’avanguardia nel panorama nazionale e internazionale degli imballaggi e pallet, fondamentali per l’efficienza e la sostenibilità della filiera ortofrutticola – e non solo. "La filiera ortofrutticola dell’Emilia-Romagna – così Mammi – è un’eccellenza europea di grandissimo valore economico e sociale. Produzione agricola di qualità, lavorazione alimentare, imballaggio e logistica sono componenti di un processo diffuso su tutto il territorio che è fatto di aziende di altissima eccellenza. Cpr è un modello aziendale virtuoso che appartiene a questo ecosistema produttivo. La Regione continua a sostenere le aziende agricole e agroalimentari attraverso bandi investimenti in uscita in queste settimane per un valore complessivo di 108 milioni di euro". Con la delegazione della Regione, erano presenti il presidente di Cso Italy, Paolo Bruni, di Nomisma, Paolo De Castro, il direttore generale dell’assessorato Agricoltura Valtiero Mazzotti. Gli ospiti hanno potuto osservare da vicino l’organizzazione e le tecnologie adottate da Cpr, che grazie al modello del riutilizzo riduce drasticamente la produzione di rifiuti e l’impatto ambientale. Un sistema virtuoso che ottimizza la logistica, rende più efficiente l’intera filiera e crea valore condiviso per tutti gli attori coinvolti. Solo nei primi quattro mesi dell’anno, l’azienda ha registrato una crescita del +5% delle movimentazioni della cassa Redea rispeCpr System, il plauso della Regione tto allo stesso periodo del 2024, a conferma della solidità e della dinamicità del sistema. La cassa Redea rappresenta una delle innovazioni più avanzate del sistema Cpr: è progettata per essere riutilizzabile sempre. A fine ciclo, infatti, la cassa Redea viene rigranulata e ristampata per dar vita a una nuova cassa. Accanto, il pallet Noè si distingue come un altro pilastro strategico della sostenibilità: interamente riutilizzabile e realizzato in plastica ottenuta da materie prime seconde derivate dal riutilizzo dei Tetra Pak. Ha caratteristiche prestazionali molto simili ad un pallet in legno con il vantaggio di una totale riutilizzabilità a fine ciclo di vita".