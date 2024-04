Crac Capa Ferrara, la sentenza. Assolti gli ultimi due imputati

Si è concluso con due sentenze di assoluzione l’ultimo rivolo giudiziario della vicenda legata al crac di Capa Ferrara. Il fallimento della società, lo ricordiamo, è stato dichiarato a novembre del 2016. Nel crollo l’azienda lasciò dietro di sé un buco da oltre 24 milioni. Da quel crac scaturì un lungo e complesso procedimento penale, in gran parte definito nel dicembre del 2022 davanti al gup Vartan Giacomelli. Il cuore dell’inchiesta era legato alla presunta bancarotta dissipativa in merito alle operazioni di acquisto degli impianti biogas Energy Tre ed Energy Quattro. Al termine dell’udienza preliminare, era rimasta da discutere l’accusa di bancarotta da falso in bilancio del 2015, per la quale le strade degli imputati si erano divise sulla base del rito scelto. I consiglieri del consiglio di amministrazione Ottavio Orsini e Riccardo Sartori – a differenza degli altri che avevano scelto riti alternativi – avevano optato per la strada del processo ordinario.

Processo dibattimentale che si è concluso nel primo pomeriggio di ieri davanti al collegio. Al termine della sua requisitoria, il pubblico ministero Stefano Longhi aveva chiesto la condanna a quattro anni di reclusione. Il difensore degli imputati, l’avvocato Francesco Neri Nardi del foro di Venezia, ha invece insistito per l’assoluzione di entrambi i suoi assistiti. Al termine della discussione, il tribunale ha accolto la richiesta della difesa. Orsini e Sartori sono stati quindi assolti con motivazione contestuale.

"Ritengo che i miei assistiti abbiano posto in essere tutte le cautele dal punto di vista della loro posizione – ha commentato il legale dopo aver ascoltato la lettura del dispositivo –. Per noi è un grosso successo. Ci avevamo creduto sin dall’inizio e l’esito è stato proprio quello che speravamo". Con la sentenza di ieri si conclude dunque la lunga vicenda nata dal crac della società agricola. Ora bisognerà capire se la procura deciderà di impugnare in appello la sentenza di assoluzione in primo grado emessa nella giornata di ieri.

f. m.