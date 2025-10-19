Crac Carife, conto alla rovescia: "Quella notte, uccisa una banca. Ora avanti con i risparmiatori"

Il contatore della speranza continua a scorrere, scendono i granelli nella classidra. Era il 22 novembre 2015, 32mila famiglie scoprirono di essere sul lastrico, volatilizzati i risparmi. Crac Carife, dieci anni dopo. Quasi. Ancora una manciata di giorni – 22 novembre 2025 – e non rivedranno più i soldi che ancora loro spettano. Una lotta contro il tempo – a suon di raccomandate – per interrompere la prescrizione. Una data cruciale.

Per tenere accesi i riflettori, per non dimenticare quella che per tante famiglie fu una tragedia, per continuare a rivendicare un diritto – al risparmio, che la Costizione sancisce – ieri nella Camera di Commercio si è svolto il convegno ’Cittadini che risparmiano ancora? Diritti, tutele e doveri’, momento di riflessione, di vicinanza a quelle famiglie che non si sono arrese. Alla regia dell’iniziativa il senatore Alberto Balboni, presidente della commissione Affari Costituzionali. "Perché se la politica ha sbagliato allora, uccidendo in una notte una banca che poteva essere salvata utilizzando un fondo realizzato ad hoc dagli istituti di credito, può adesso rimediare a quel gravissimo errore che è costato caro a tanti risparmiatori, famiglie. Ma anche ad una provincia, abbiamo perso un punto di riferimento – questo era allora Carife – per un territorio. In un’economia già fragile è venuta a mancare un’istituzione di riferimento".

All’incontro – organizzato con Ferrara Civica Culture e Movimento Risparmiatori Traditi (patrocinio del Comune e della Provincia) – Riccardo Forni e Milena Zaggia, da anni voce di un popolo tradito, "azzerato". Al tavolo con Balboni, l’avvocato Massimo Cerniglia, esperto di diritto bancario, finanziario e dei consumatori, l’onorevole Carmen Letizia Giorgianni (commissione bilancio, tesoro e programmazione), il senatore Pierantonio Zanettin, presidente della commissione banche a Palazzo Madama.

"Una banca storica – riprende Balboni –. Il crac segnò il triste destino di una provincia. Una banca che tradì il senso della sua missione, la sua ragione sociale – tutelare il risparmio di un territorio – per tentare operazioni che non era necessario fare con l’illusione forse di diventare una grande banca. Un azzardo che abbiamo pagato tutti. Ora dobbiamo trovare soluzioni, dare risposte per tutelare i risparmiatori, perché le banche onorino la loro missione. Con questo incontro, con il lavoro della politica, del governo abbiamo voluto essere al fianco dei risparmiatori".

"Ci stiamo muovendo per il riconoscimento dei diritti anche di quei risparmiatori che per errori formali e materiali non hanno ottenuto alcun riconoscimento", sottolinea Zanettin. A stretto giro si svolgerà un incontro nella commissione banche con i rappresentanti degli ’azzerati’.

Mario Bovenzi