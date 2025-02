Crac Carife: è mobilitazione: "Oltre 18mila raccomandate. Per fermare la prescrizione"

"Ferrara viene spesso raccontata come la città del silenzio, spero che adesso faccia sentire la sua voce", suonano come un monito le parole che Riccardo Forni pronuncia all’inizio dell’incontro convocato ieri mattina in Comune. Ci sono gli avvocati, i risparmiatori, vittime’ del crac della Carife. Un cataclisma che il 22 novembre del 2015 si è abbattuto su 32mila correntisti, famiglie, anziani, imprese. Fra pochi mesi scatterà la prescrizione, una spada di damocle sui risarcimenti di migliaia di persone. Dieci anni, caso chiuso.

E’ una sorta di chiamata alle armi, per inviare una pioggia di raccomandate a Bper. "Quante saranno? Noi ci auguriamo che arrivino a toccare la soglia della 18mila", spiega così l’avvocato Massimo Cerniglia l’iniziativa – la mobilitazione dei risparmiatori – per salvaguardare il diritto ad essere risarciti. Dopo dieci anni hanno ottenuto il 30% di quello che possedevano. E solo alcuni di loro un ulteriore 10%". Nella sala degli Arazzi, in municipio, anche l’avvocato Alessandro Caponi, Milena Zaggia e Giovanna Mazzoni, azzerate Carife, componenti della cabina di regia Fondo indennizzo risparmiatori. Sono le paladine di tanti cittadini finiti nelle maglie del crac. Al tavolo Walther Andreas, dell’associazione Robin dell’Alto Adige. In prima fila le associazioni Movimento Risparmiatori Traditi, Associazione Italiana Coltivatori Ferrara-Boiardo, comitato Diritti ViolatiƟ e Ferrara Civica. La Cassa di Risparmio di Ferrara è una delle quattro banche che il 22 novembre del 2015 sono state ’risolte’, azzerate le azioni di migliaia di risparmiatori. Alla Cassa di Risparmio di Ferrara, dopo la costituzione da parte di Banca d’Italia della ’banca ponte’ Nuova Carife, è subentrata la Banca Popolare Emilia-Romagna. Illustra lo scenario l’avvocato Cerniglia, che spiega anche come interrompere la prescrizione che scatterà il 22 novembre di quest’anno.

"Il 30 novembre 2023, una svolta a favore dei risparmiatori – precisa –. La Cassazione con sentenza numero 33416 ha annullato un decreto della Corte di Appello di Ancona e ha ritenuto che Intesa San Paolo, subentrata a Banca delle Marche, una delle quattro banche risolte del 2015 insieme a Carife – è nella stessa situazione di Bper –, deve rispondere dei danni ai risparmiatori per l’acquisto di azioni in violazione della normaƟ dei mercatiƟ finanziari. La Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato l’orientamento della Cassazione. A fronte di questa evoluzione del quadro legale, è evidente che gli ex azionisti Carife potranno ancora richiedere in sede giudiziale la differenza tra quanto percepito dal Fondo indennizzo risparmiatori (Fir) e quanto corrisposto a suo tempo per l’acquisto dei titoli azionari, oltre a rivalutazione e interessi. La Banca d’Italia ha previsto un fondo di garanzia fino a 150 milioni di euro senza franchigia in favore di Bper".