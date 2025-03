Crac Carife, lo sportello. Quasi 200 raccomandate. Il rischio: valanga di cause

L’aveva promesso, ha mantenuto la parola. Ivaldo Bruciaferri, 77 anni, una vita da pescatore, ha risposto presente alla mobilitazione degli azzerati Carife che negli ultimi mesi ha avuto un’accelerazione. Ha presto posto a ’capotavola’ ieri pomeriggio, nella Sala Zanotti in municipio, a fianco di Milena Zaggia e Giovanna Mazzoni, risparmiatori ex Carife, componenti della cabina di regia Fondo indennizzo risparmiatori, paladine di una battaglia cominciata dieci anni fa. Era il 22 novembre del 2015, crac Carife. Un terremoto. "Devo esserci", 11 interventi, le stampelle poggiate alla sedia, il volto fiero di chi la vita se l’è guadagnata con il lavoro.

"Invitiamo i risparmiatori a non fare causa in questo momento – hanno spiegato gli avvocati Massimo Cerniglia e Alessandro Caponi –. La priorità è fermare la prescrizione". Per farlo, l’appello, vanno mandate via pec le raccomandate che chiedono di bloccare l’iter, proprio per questo è nato un infopoint. Il punto di informazione e assistenza aprirà in via Boiardo 16, a Ferrara, martedì 25 marzo. Una luce accesa sulla speranza, dalle 10 alle 17, martedì e giovedì. A dare una mano nelle pratiche saranno ex risparmiatori Carife, volontari. "Chi vive da anni questa ingiustizia", precisa ancora Zaggia. Sono già una ventina gli appuntamenti fissati. Obiettivo, arrivare a 18mila raccomandate. In questo momento sono quasi 200. La battaglia è appena (ri)cominciata. Battaglia che non sarà facile. Anche se l’appello adesso è quello di non fare causa, si calcola che questa strada potrebbe essere intrapresa – ne hanno diritto – tra il 40 e il 50% di quell’esercito di risparmiatori traditi. Si parla di 15mila cause ’potenziali’ su 32mila correntisti, famiglie, anziani, imprese che vennero colpiti in quella data, era novembre, che ha segnato per sempre la storia di una provincia, la sua gente, un’economia.

Ieri, all’incontroð 3371314782, mail info@aicferrara.it. Aiutati che ci autiamo. "Un punto di riferimento per una battaglia nel nome della giustizia", le parole di Ivaldo, che nella sua vita non si è arreso mai. E che ieri era lì.