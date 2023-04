Crac Eurovita, coinvolto il Centese

Tocca fortemente anche Cento e la provincia di Ferrara la vicenda della compagnia assicurativa Eurovita spa, commissariata dall’Ivass e per cui è stato disposto il blocco temporaneo del riscatto delle polizze e messa in amministrazione straordinaria. Manovra per scongiurare il default dell’impresa, salvaguardando temporaneamente le garanzie patrimoniali a favore degli assicurati e dando il tempo alla società fino al 30 giugno di individuare una soluzione per rafforzare la propria situazione patrimoniale. Data questa situazione, sono molti i ferraresi che si trovano con queste polizze emesse dalla ex Cassa di Risparmio di Cento, ora Credem. "Abbiamo riscontrato nell’ultimo bilancio Caricento che ‘erano 595 milioni di euro in polizze Eurovita vendute in questo territorio – ha detto mercoledì Roberto Zapparoli, presidente della Federconsumatori di Ferrara, in un incontro al Centro Ancescao di Cento davanti a una folta platea – non siamo in grado di quantificare al momento di quante persone di parla ma la cifra è importante. Credem, che ha rilevato Caricento, è tra le più esposte a livello nazionale. Il disagio è dei risparmiatori che avevano bisogno dei loro soldi anche per problemi di salute e non hanno potuto averli". L’associazione si sta muovendo, insieme agli avvocati.

l.g.