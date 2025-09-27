Crac Magazzini Darsena, la sentenza. Mascellani condannato a 7 anni: "I 4 milioni? Parte di una vendita"

Bancarotta fraudolenta per il re del mattone Roberto Mascellani. Questa la decisione del giudice Sandra Lepore che in primo grado ha condannato a 7 anni l’imprenditore. Per l’imputato scatta anche l’inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale per la durata della pena, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e la confisca dei beni già sottoposti a sequestro, cioè i 4 milioni che erano stati sequestrati nel 2016, in seguito al fallimento.

Il lungo processo per per il crac che coinvolse Magazzini Darsena, Partxco e Sinteco, ieri mattina al tribunale di Ferrara, ha visto quindi rigettare la richiesta di assoluzione dei legali difensori Pierluigi Pieraccini e Andrea Zarbo. Il pm Stefano Longhi aveva chiesto 9 anni per l’imprenditore e ingegnere, ma il giudice ha deciso di concedergli "le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza delle aggravanti contestate". Non solo. Sono state rigettate sia la richiesta di provvisionale del fallimento, sia la richiesta del sequestro penale dei 4 milioni, avanzati dal fallimento, in sequestro conservativo. Su questa somma, come detto, il giudice ha disposto la confisca.

Così l’ingegner Mascellani e i suoi avvocati Pieraccini e Zarbo: "Preferiamo attendere di leggere sia il dispositivo scritto che le motivazioni della sentenza di condanna prima di rilasciare ogni dichiarazione ritenendo che le sentenze vadano impugnate e non commentate". Alla fine dell’udienza, Mascellani è intervenuto: "Sono consapevole di essere stato l’amministratore di alcune delle società del gruppo – ha sottolineato l’ingegnere –, ma non ho timore ad ammettere che, in poche occasioni, non sono neppure riuscito a comprendere quali fatti mi venivano addebitati per via della vaghezza ed imprecisione delle accuse a me rivolte, che continuo fermamente a ritenere del tutto pretestuose. Si è detto a più riprese che i 4 milioni rappresentano il profitto di un reato quando invece sono parte del provento di una vendita di azioni personali ad un prezzo congruo che ha portato le mie società a realizzare una plus valenza di oltre un milione e 200mila euro. Sono a chiedere con forza che venga riconosciuta l’assenza in capo al sottoscritto della penale responsabilità. Ho agito sempre in buona fede e con l’assoluta assenza di intendo doloso".

Va ricordato che il processo ha riguardato fatti accaduti una ventina di anni fa. Un crac da circa 30 milioni di euro nel complesso, 21 dei quali solo per la Magazzini Darsena, società fondata da Mascellani per la creazione del complesso immobiliare Darsena City, forse l’ultimo intervento urbanistico di grande rilevanza nel ferrarese e dunque, a suo modo, un pezzo di storia urbanistica della città. Durante il lungo processo, l’avvocato Gianluigi Pieraccini ha cercato di dimostrare che per Mascellani con ci sarebbe stato alcun "arricchimento personale" né operazioni "dolose o distrattive", ma soltanto "erogazioni da una società all’altra" del gruppo. Cosa che ieri lo stesso Mascellani, intervenuto alla fine dell’udienza, ha ribadito sottolineando di essere stato colpito, come altri imprenditori, dalla crisi del settore edile.