Crac Magazzini Darsena, l’udienza. Chiesti nove anni per Mascellani: "Società come serbatoi finanziari"

Mascellani si è definito una vittima di imprenditori incapaci e sleali, di arbitri, giudici, pubblici ministeri e delle avverse circostanze. La verità è che è stato vittima di se stesso e della modalità padronale con cui ha gestito le società, usate "come serbatoi finanziari" per "soddisfare il tornaconto dell’imputato".

Nei passaggi finali della sua lunga requisitoria, il pubblico ministero Stefano Longhi delinea quello che per la procura è stato l’operato di Roberto Mascellani, imprenditore a processo per bancarotta in relazione ai fallimenti di Magazzini Darsena, Partxco e Sinteco. Quelle frasi, pronunciate al termine di quattro ore di ricostruzione di operazioni finanziarie, indagini e testimonianze, anticipano di pochi minuti le richieste di pena: condanna a nove anni di reclusione per i primi tre capi (e relativi sottocapi) di imputazione. Assoluzione per l’ultimo.

Le istanze del pubblico ministero arrivano all’ora di pranzo di ieri, dopo una mattinata dedicata a entrare nei dettagli delle accuse formulate a carico dell’ingegnere. Al centro del processo, lo ricordiamo, una serie di passaggi di denaro da un’azienda all’altra, ritenuti da pubblico ministero e guardia di finanza distrazioni di fondi dal capitale delle imprese, con soldi finiti anche all’estero. Accuse sin da subito respinte da Mascellani, per il quale non si tratterebbe di illeciti, bensì di operazioni compensative, senza alcuna distrazione di risorse tra le aziende collegate. Tutt’altro secondo la procura, che in più occasioni ha definito le operazioni in questione "sicuramente distrattive".

Dopo la ricostruzione delle principali condotte contestate, Longhi ha tirato le fila dell’intera maxi inchiesta arrivando alle proprie conclusioni. "Mascellani – così il pubblico ministero – ha gestito le società come cosa propria. A volte agivano in conflitto di interessi" ed erano "usate come serbatoi finanziari soprattutto in favore della capogruppo".

Secondo la procura, l’imputato avrebbe "utilizzato società che operano in paradisi fiscali e fiduciarie", il tutto "per dissimulare i reati, alla faccia della trasparenza". Mascellani, ha poi scandito il pm, "era il dominus di tutte le società in questione, il centro unico delle decisioni. Non agiva con l’ausilio di uno staff, le aziende si limitavano ad attuare le sue direttive".

La requisitoria ha inoltre affrontato il tema dei vantaggi compensativi, elemento evidenziato dalla difesa a supporto della tesi delle operazioni intergruppo, che escluderebbero la distrazione. Tuttavia, secondo Longhi, non ci sarebbe "alcun gruppo formalmente costituito, ma operazioni decise volta per volta dalle singole società al di fuori di una globale strategia".

Nel concludere, la procura ha parlato di "dolo particolarmente intenso" e di "condotte estremamente artificiose", che hanno richiesto "anni di indagini per disvelarle". Il tutto a fronte di "nessun ristoro dei danni, nonostante l’imputato disponesse di liquidità". Si torna in aula il 7 maggio per l’arringa della parte civile.