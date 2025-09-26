Crac Magazzini Darsena a Ferrara: l’imprenditore Mascellani condannato a 7 anni

Ferrara, 26 settembre 2025 – Stamattina al tribunale di Ferrara, Roberto Mascellani, ingegnere e imprenditore a processo in relazione ai fallimenti di Magazzini Darsena, Partxco e Sinteco, è stato condannato in primo grado a 7 anni per bancarotta fraudolenta.

Il pm Stefano Longhi aveva chiesto 9 anni, ma il giudice Sandra Lepore ha riconosciuto all’imputato alcune attenuanti. Il processo ha riguardato fatti accaduti una ventina di anni fa.

Un crac da circa 30 milioni di euro nel complesso, 21 dei quali solo per la Magazzini Darsena, la società fondata da Mascellani per la creazione del complesso immobiliare Darsena City, forse l’ultimo intervento urbanistico di grande rilevanza nel ferrarese e dunque, a suo modo, un pezzo di storia urbanistica della città.

Durante il lungo processo, l’avvocato difensore Gianluigi Piraccini ha cercato di dimostrare che per Mascellani con ci sarebbe stato alcun "arricchimento personale" né operazioni "dolose o distrattive", ma soltanto "erogazioni da una società all’altra" del gruppo. Cosa che ieri lo stesso Mascellani, intervenuto alla fine dell’udienza, ha ribadito sottolineando di aver agito in buona fede e di essere stato colpito come altri imprenditori dalla crisi del 2008 del settore edilizio.