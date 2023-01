Crac Spal 1907, pena definitiva per Butelli

Ricorso inammissibile e sentenza definitiva. Si chiude con una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione la vicenda giudiziaria a carico di Cesare Butelli, ex patron della Spal 1907. L’imprenditore è stato condannato per bancarotta riguardo al fallimento della società, dichiarato il 20 marzo del 2014. La difesa dell’imputato aveva fatto ricorso contro la sentenza della corte d’Appello di Bologna che, in parziale riforma del verdetto di primo grado, aveva ridotto la pena per l’ex patron biancazzurro passando dai quattro anni di Ferrara a tre anni e quattro mesi (nel capoluogo emiliano Butelli fu assolto da una parte della condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva

contestatagli, e precisamente da quella relativa all’importo di 950mila euro). La Suprema corte ha però dichiarato inammissibile il ricorso della difesa dell’imprenditore, facendo così diventare definitiva la sentenza emessa dai giudici bolognesi. Butelli è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. Il processo arrivato alla conclusione in ottobre davanti alla quinta sezione penale ruotava attorno alle vicende relative alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico di Ca’ Leona (l’imprenditore Remo Turra della Turra Energia che partecipò alla costruzione del parco fu imputato insieme a Butelli ma assolto in primo grado) e ad alcune operazioni all’interno di società riconducibili a Butelli. Questioni a cui si lega infine il crac della Spal 1907.