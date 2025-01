"Craxi, la tragedia umana e il valore dello statista"

Caro Carlino, a 25 anni dalla scomparsa di Bettino Craxi, desideriamo ricordare una figura che, con la sua visione e il suo impegno, ha segnato la storia del nostro Paese e non solo. Non intendiamo farlo con parole rituali o retoriche, ma sottolineando quanto il suo messaggio politico continui a interrogarci, ispirarci e, talvolta, metterci di fronte a scelte che richiedono coraggio e capacità di guardare lontano.

Craxi ha saputo indicare una rotta per l’Italia e per l’Europa, proponendo un modello che oggi possiamo definire di straordinaria modernità: un’Europa forte ma inclusiva, capace di tenere insieme obiettivi economici e attenzione ai bisogni delle persone, un continente che parlasse con una voce unica e autorevole nello scenario internazionale. Non una visione astratta, ma un progetto concreto, costruito sul dialogo, sulla ricerca della pace e su un Mediterraneo come spazio di cooperazione e stabilità.

Nel riflettere su Craxi, non si può ignorare il peso di una tragedia umana e politica che ha accompagnato gli ultimi anni della sua vita. L’esilio, lungi dall’essere “dorato”, fu un periodo di isolamento e sofferenza, ma anche di resistenza morale. Craxi non ha mai smesso di pensare all’Italia, opponendosi a menzogne e strumentalizzazioni con la forza delle idee e il coraggio della verità.

Oggi, in un mondo attraversato da disordine e conflitti, il suo insegnamento si fa ancora più attuale: difendere la libertà e i diritti dei popoli, lavorare per la pace e contro ogni forma di oppressione. Craxi non fu un uomo perfetto e i suoi errori, se ci sono stati, nessuno li ha coperti, ma fu un uomo autentico, capace di precorrere i tempi e lasciare un’eredità viva. Oggi non ricordiamo solo il politico ma l’uomo che ha dato speranza e dignità al Paese, un protagonista della storia che ci invita ancora a sognare un’Italia e un’Europa migliori.

Segreteria provinciale PSI