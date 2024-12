Crea il presepe a Viconovo

Fino al 6 gennaio visitabile la mostra ‘Crea il tuo presepe’ a Viconovo. Occasione per vivere la magia del Natale attraverso l’arte della creazione del presepe.

Anche quest’anno, la parrocchia dell’Assunzione della B.V di Viconovo e la Pro Loco Viconovo hanno allestito nella chiesa del paese la mostra “Crea il tuo presepe”, una iniziativa che vede scuole, classi, gruppi e privati cittadini protagonisti nell’esprimere la propria creatività nel realizzare rappresentazioni natalizie originali e suggestive. La mostra rimarrà visitabile fino al 6 gennaio, vuole celebrare la tradizione del presepe. Le opere sono realizzate con i più diversi materiali, anche di riciclo. La mostra concorso, patrocinata e sostenuta dal Comune di Ferrara, è visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 17.30. Il 6 gennaio alle 18 si terrà una cerimonia di riconoscimento per tutti i presepisti partecipanti alla presenza delle autorità.

‘Borgo del presepe” a Viconovo. Torna anche quest’anno il suggestivo “Borgo del Presepe” al Borgo del Passo di Viconovo, iniziativa che ormai da diversi anni coinvolge le famiglie residenti nella via del rione del paese di Viconovo. Un’iniziativa nata spontaneamente tra le famiglie residenti per celebrare l’arte presepistica realizzando presepi al di fuori delle abitazioni lungo la via. Sono quasi una ventina le natività realizzate per questo Natale che rimarranno liberamente visitabili con una piacevole passeggiata fino al 6 gennaio. In ogni angolo del borgo è possibile scorgere presepi con scene tradizionali e inedite, creando un percorso che racconta la magia del Natale.