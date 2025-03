"Crea unione, insegna il rispetto"

Sara Martinelli: "Lo sport è un valore fondamentale per la comunità, unisce le persone, insegna il rispetto e il lavoro di squadra. A Ferrara, nonostante le difficoltà economiche, molte società sportive si impegnano per offrire opportunità a tutti, cercando di mantenere i costi accessibili. Gli allenatori mettono passione nel loro lavoro e la collaborazione tra famiglie e associazioni aiuta a superare gli ostacoli. Tuttavia, con maggiori investimenti pubblici e il sostegno degli sponsor, potremmo garantire a ogni ragazzo l’accesso allo sport, indipendentemente dalla disponibilità economica. Sarebbe un investimento per il futuro, favorendo la crescita di giovani in un ambiente sano e inclusivo".