Creare un’associazione, convegno sulla normativa

BONDENO

Normativa e modulistica per le associazioni. La Pro loco di Bondeno organizza per domani alle 21, nei locali della Sala 2000 di viale Matteotti, un incontro informativo rivolto alle associazioni per descrivere le normative e la modulistica necessarie a organizzare eventi.

"Un appuntamento da non perdere per i volontari del territorio, utile come una vera e propria ’formazione’ circa l’organizzazione delle manifestazioni per gli enti del Terzo settore – sottolinea l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini –. Un grande ringraziamento al nuovo direttivo della Pro loco Bondeno che sta già interpretando al meglio il ruolo dell’associazione come "facilitatrice" delle altre organizzazioni di volontariato del territorio".

L’incontro è aperto a tutti coloro che ne sono interessati e ha come obiettivo principale quello di guidare le associazioni all’applicazione concreto e pratico alla nuova normativa diventata ora necessaria per chiuqnue voglia portare avanti una associazione. Nel corso delle riunione, infatti, saranno trattati argomenti quali la nuova normativa fiscale per gli enti del Terzo settore. Una discussione che sarà anticipata dall’approfondimento normatico, con una relazione curata dalla dottoressa Elena Ghinello, la nuova modulistica per l’organizzazione degli eventi con un intervento a cura dell’ingegner Letizia Zaniboni, e infine l’utilizzo degli spazi e delle attrezzature comunali con la trattazione della dottoressa Erika Chillemi. Per ricevere ulteriori informazioni riguardo l’evento di domani, basta telefonare al numero: 348 451 3605.