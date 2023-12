‘Creatività in fiore’ prosegue, oggetti fatti con il cuore per raccogliere fondi

Prosegue l’attività dello spazio solidale ‘Creatività in fiore’, in via Cairoli 11/A. Per raccogliere fondi a scopo benefico, sono disponibili oggetti e addobbi natalizi realizzati da socie lions, mogli di soci e amiche dei Lions Club Ferrara Host, Bondeno, Santa Maria Maddalena Alto Polesine, Ferrara Ducale, Ferrara Estense e Ferrara Diamanti. Lo spazio è visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15,30 alle 19,30. La raccolta fondi a favore di un progetto solidale per la realizzazione di un apiario gestito da Tullio Monini di Fondazione Villa Imoletta e a favore del laboratorio informatico presso l’Associazione il Papavero, frequentato da giovani in attività di doposcuola. Club capofila il Lions Ferrara Ducale, patrocinio del Comune.