"Risultati importanti e concreti in Consiglio Comunale grazie al nostro impegno per il territorio, ma resta il rammarico per alcune scelte incomprensibili della maggioranza". E’ quanto dice il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, composto dalla capogruppo Francesca Caldarone e dai consiglieri Marco Pettazzoni e Alessandro Guaraldi. "Crediamo in una politica fatta di presenza costante. E i fatti lo dimostrano - dicono - È stato approvato il nostro Ordine del Giorno per il conferimento di un encomio ufficiale all’Arma di Cento, gesto simbolico ma importante per ringraziare chi garantisce ogni giorno sicurezza e legalità. E’ stato accolto anche il nostro OdG per la riqualificazione dell’area verde in via Ugo Bassi e la rimozione dei bagni pubblici in disuso, ormai da tempo fonte di degrado. Uno spazio che può tornare a essere vivo e sicuro. A seguito della nostra interrogazione sull’erba alta nel Giardino Botanico e sulla visibilità dell’incrocio in via Nuova, l’amministrazione ha provveduto al taglio dell’erba dimostrando che le segnalazioni puntuali possono produrre miglioramenti immediati per i cittadini e infine è stata accolta anche la nostra richiesta di un sopralluogo sul dosso a Renazzo in Via Tassinari, oggetto di preoccupazione da parte dei residenti".