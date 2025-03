"Credito alla moviola, si mettono in difficoltà i nostri imprenditori"

"Una lacrima nel mare", così Nicola Scolamacchia, presidente di Confesercenti, definisce gli aiuti che il governo ha stanziato per affrontare il caro-energia. Tradotto, briciole a fronte di una situazione piuttosto articolata che non fa dormire sonni tranquilli alle imprese e alle famiglie.

Un esempio? "Il credito – precisa –, viene concesso con grande difficoltà, questo rappresenta un fardello per chi fa impresa, un bel fardello". Il denaro non gira, manca liquidità da anticipare ai fornitori, un tassello fondamentale del commercio che vive di quella che è una partita di giro. "Poi c’è un altro nodo, quelle delle materie prime. Anche qui i prezzi sono saliti e non di poco. Il food è un esempio, è aumentato tutto. Caffè, latticini, il burro è andato alle stelle". L’orizzonte non è roseo. "Davanti a questi rincari è chiaro che i commercianti sono costretti ad aumentare i prezzi a loro volta, aumenti che a cascata finiscono per pagare i consumatori". Morale di questo circolo vizioso? I consumi che si contraggono. "La gente ci pensa due volte prima di spendere, taglia su alcuni prodotti, evita magari alcune spese. Così l’economia langue, segna una battuta d’arresto".

Un cielo con nuvole molto scure, come spiega Roberto Zapparoli presidente di Federconsumatori. "Noi siamo una sorta di front office per le famiglie, che arrivano da noi per chiedere consigli, magari anche aiuto davanti a situazioni come, per fare un esempio, quella che ha segnato la fine del mercato tutelato con il passaggio al mercato libero dell’energia. Un passaggio non certo indolore soprattutto per le categorie più fragili". Non sono mancate le truffe, sos che ha raccolto l’associazione dei consumatori. "I soldi del governo? Uno stanziamento un po’ tardivo, tra l’altro non abbiamo ancora capito bene se è stato dato il via libera all’attuazione del decreto. Anche qui, per averli gli anziani si devono rivolgere ai Caf. E non solo loro, si tratta di pratiche che devono essere fatte con un computer, bisogna avere un po’ di confidenza con l’informatica. Comunque tra i prezzi che aumentano e le bollette alle stelle le famiglie stanno affrontando una situazione per niente facile, è un momento molto drammatico".