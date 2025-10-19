Credito alle imprese, ultimi in regione: "Nei primi sette mesi del 2025 erogati 115 milioni di euro in meno"

Maglia nera. Ferrara è all’ultimo posto in Emilia-Romagna per l’erogazione di credito alle imprese. Nei primi sette mesi del 2025, mentre a livello nazionale si registra una timida ripresa dopo oltre due anni di stretta creditizia, nella nostra provincia i prestiti bancari alle attività economiche sono calati del 5 per cento, pari a una contrazione di oltre 115 milioni di euro.

Un dato che colloca la nostra provincia al 103esimo posto su 107 province italiane monitorate dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre. Un segnale preoccupante, tanto più se confrontato con la media regionale: in Emilia-Romagna, nel complesso, lo stock di credito alle imprese è cresciuto leggermente (+0,3 per cento, pari a 236 milioni), trainato dai risultati positivi di Modena (+5,4 per cento) e, in misura minore, di Forlì-Cesena (+1,5 per cento) e Rimini (+1 per cento).

Ma il segno "meno" accomuna molte piazze storicamente forti del tessuto produttivo emiliano: Bologna (-0,3), Parma (-1,5), Ravenna (-1,3) e Reggio Emilia (-2,1). Ferrara, però, è un caso a parte: la flessione è tra le più pesanti d’Italia, al livello di province come Imperia (-5,6), Prato (-5,6) e Avellino (-5,8). Un dato che stride con il trend generale, che vede il credito alle imprese tornare a crescere a livello nazionale di 5,5 miliardi di euro (+0,9%) rispetto alla fine del 2024, toccando quota 647 miliardi complessivi.

Il quadro tracciato dalla CGIA evidenzia una dinamica a due velocità: le imprese con più di 20 addetti hanno beneficiato dell’aumento dei prestiti (+1,5 per cento, pari a +8,2 miliardi), mentre le micro e piccole imprese – che rappresentano il 98 per cento del tessuto produttivo italiano – hanno visto ridursi il credito del 2,8 per cento (-2,7 miliardi). In questo contesto, Ferrara risente più di altri territori della fragilità della sua struttura economica, ancora fortemente basata su artigianato, piccola impresa e servizi locali.

"È evidente – spiega l’Ufficio studi – che gli istituti di credito continuano a privilegiare le realtà più strutturate, lasciando indietro le micro imprese che hanno costi di istruttoria più alti e profili di rischio più complessi". Allarghiamo lo sguardo. La nostra regione si piazza al 13esimo posto in Italia per variazione positiva degli impieghi, ben lontana dalle performance di Lazio e Friuli Venezia Giulia (+3,2%) o Calabria (+2,4%). Peggio di noi solo Toscana (-0,2%), Veneto (-1,4%) e Molise (-2,1%).

Eppure, qualche segnale di fiducia non manca. La riduzione dei tassi d’interesse da parte della Banca Centrale Europea e il calo delle sofferenze bancarie hanno contribuito a creare un clima più favorevole alla ripresa del credito. Ma il "rubinetto" non sembra ancora riaperto per tutti: metà delle province italiane, ricorda la Cgia, non ha visto aumentare i prestiti alle imprese nei primi sette mesi dell’anno.

Per la nostra provincia, in questo quadro, la sfida è più complessa: senza una decisa inversione di tendenza, il rischio è quello di restare esclusa dalla ripartenza, proprio mentre altri territori emiliano-romagnoli tornano a investire. Un timore condiviso anche dal segretario della Fisac-Cgil, Samuel Paganini che contestualizza i numeri.

"Se è vero che a livello nazionale l’erogazione del credito sta registrando una lieve ripresa negli ultimi mesi – analizza – è altrettanto vero però che, rispetto a dieci anni fa, la quantità di credito erogata al sistema produttivo è inferiore di circa trenta punti percentuali. La nostra provincia, poi, paga un prezzo ancora più alto avendo numeri in controtendenza". Un fenomeno, dice il sindacalista, che rischia di trasformarsi in qualcosa di strutturale.

"Quanto più i centri decisionali sulla concessione del credito sono vicini a Ferrara, meglio è per il nostro sistema produttivo che risente ancora di una grossa difficoltà – spiega – . Fortunatamente, gli istituti di credito di minori dimensioni stanno sostenendo maggiormente le piccole imprese, adottando dei criteri più ’artigianali’ e di ’prossimità’ verso le aziende. Se non ci fossero quelli, la situazione sarebbe ancora peggiore".