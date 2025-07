"Credito e burocrazia, il ritorno alla terra è sempre più difficile"

"Nonostante l’interesse crescente per un ritorno alla terra, insediarsi in agricoltura resta una sfida per molti giovani", così esordisce Claudia Guidi, vicepresidente Confagricoltura Ferrara, presidente giovani di Confagricoltura Emilia Romagna.

"Ostacoli strutturali come l’accesso alla terra, al credito e alla formazione imprenditoriale, uniti alla burocrazia complessa e ai costi elevati per l’avvio, frenano le nuove generazioni – precisa –. Meno dell’8% delle aziende agricole in Emilia-Romagna è oggi guidato da under 40. Secondo il censimento agricolo del 2020 sono circa 4.200 le aziende agricole guidate da under 40, pari all’8% del totale regionale (contro il 7,5% a livello nazionale). A sostegno del ricambio generazionale, la Regione ha lanciato un nuovo bando da 30 milioni di euro dedicato agli under 41, attivi da meno di 24 mesi. Due le misure previste: un premio fino a 60.000 euro per l’avviamento e l’insediamento di giovani agricoltori e una misura complementare per investimenti produttivi per la competitività delle aziende agricole in pacchetto giovani con contributi per investimenti con un tetto di spesa ammissibile per azienda pari a 750.000 euro. Il precedente bando aveva già sostenuto 225 nuovi insediamenti e oltre 27 milioni di euro di investimenti con contributi per 12,2 milioni di euro. Un’occasione concreta per coltivare un futuro in cui giovani portano innovazione, sostenibilità e nuove competenze digitali. Senza un forte sostegno pubblico e una semplificazione reale dei percorsi di ingresso, il ricambio generazionale rischia di rimanere un obiettivo lontano. Abbiamo anche bisogno di comunità rurali vivaci. Istruzione di qualità, assistenza sanitaria, internet a banda larga e opportunità culturali devono essere garantiti se vogliamo che i giovani non solo lavorino, ma vivano e prosperino nelle aree rurali. Le aziende agricole rappresentano un presidio fondamentale per il nostro territorio. Creano lavoro, mantengono e curano la biodiversità, contribuiscono in maniera fondamentale al benessere delle comunità in cui sono inserite arginando lo spopolamento delle campagne. Il nostro purtroppo è un settore soggetto a grandi incertezze, quella climatica in primis. Il cambiamento climatico non è più solo un concetto astratto, noi agricoltori lo tocchiamo con mano nei nostri campi tutti i giorni. Negli ultimi anni abbiamo visto alternarsi fenomeni atmosferici avversi di ogni sorta: gelate, siccità, alluvioni e per un giovane questo significa doversi adattare ancora più velocemente per affrontare l’incertezza su quali colture piantare ma soprattutto su quali tecniche agronomiche adottare per portarle a maturazione. Altra grande incertezza rimane quella connessa alla parte burocratica e normativa, la gestione del rischio ad esempio ha recentemente visto un netto taglio della percentuale di contribuzione. E’ innegabile che lungo tutta la filiera l’agricoltore sia quello che, nonostante sia il suo sudore a ’creare’ il prodotto riceve la fetta più piccola dei guadagni".