"Credito ‘gonfiato’ nella prepagata Così raggiravano l’autolavaggio"

di Federico Malavasi

Tessere ricaricabili dell’autolavaggio alterate in modo da far figurare un credito disponibile maggiore di quello effettivamente versato. Un trucchetto che, secondo le accuse, avrebbe permesso a qualcuno di ‘investire’ pochi spiccioli per avere a disposizione centinaia (o in certi casi addirittura migliaia) di euro per l’acquisto di prodotti o servizi. Le ricariche ‘anomale’ hanno però insospettito il titolare dell’autolavaggio ‘Cattel Wash’ di via Caretti, che ha sporto denuncia.

Gli accertamenti della polizia di Stato hanno fatto finire sotto la lente quindici persone, tutte indagate per il reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Nelle scorse settimane la procura ha chiuso l’inchiesta, notificando l’avviso ai quindici indagati. Si tratta per la maggior parte di persone residenti in provincia di Ferrara, oltre a un rodigino e a due soggetti della provincia di Cremona. Le persone finite nel mirino degli inquirenti sono accusate a vario titolo di avere alterato, utilizzato indebitamente o ceduto ad altri le tessere in questione.

I fatti contestati si sarebbero verificati tra il 2019 e il 2021. Stando alle contestazioni, gli indagati avrebbero trovato il modo di ‘taroccare’ le carte prepagate dell’autolavaggio, probabilmente attraverso una App. Il procedimento, come anticipato, permetteva di agire sulla tessera per ‘gonfiare’ l’importo da spendere per lavare l’auto o per acquisti ai distributori automatici di prodotti per la pulizia e accessori vari. In alcuni casi le somme erano considerevoli, fino ad arrivare a casi limite in cui con una ricarica da un euro l’utilizzatore arrivava a spendere oltre mille euro. Qualcun altro, secondo le contestazioni, avrebbe caricato la tessera con poco più di 73 euro, spendendone oltre duemila. C’era poi chi aveva a disposizione più di una card, chi la passava ad altri e chi diffondeva il video tutorial che spiegava le modalità con cui alterarla. Nel complesso, il danno stimato per l’attività è di circa diciassettemila euro.

Quelle operazioni anomale hanno ben presto insospettito il titolare, che ha segnalato la stranezza attraverso una querela depositata in procura dal suo legale, l’avvocato Carmelo Marcello. La polizia, incaricata delle indagini, ha coinvolto la società che ha fornito le carte prepagate, la quale ha inserito degli ‘alert’ nelle tessere sospette. Questo escamotage, unito all’utilizzo di telecamere piazzate nell’autolavaggio, ha permesso agli inquirenti di chiudere il cerchio intorno agli indagati. "L’attività investigativa – ha commentato l’avvocato Marcello – ha consentito di individuare i responsabili. Siamo pronti a fare altre denunce nel caso dovessero verificarsi di nuovo fatti analoghi a quelli già segnalati".