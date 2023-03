"Creiamo filiere dedicate al riuso e più posti di lavoro"

di Fabio Bergamini*

Dal dibattito quotidiano sembra quasi sparito il tema della crescita, della creazione di nuovi posti di lavoro. Assorbiti come siamo dal tema dei sussidi (reddito di cittadinanza in primis) e altre distrazioni. Uno degli argomenti che dovrebbero tornare in agenda è quello dell’economa “circolare, ovvero di un sistema che alimenta se stesso, attraverso il riuso e il riciclo di materiali che oggi sono diventati preziosi. Faccio solo l’esempio degli elementi derivanti da batterie e sistemi elettronici, fondamentali in un’economia digitale della quale l’Occidente sta, colpevolmente, affidando le chiavi alla Cina. Parallelamente, vi è necessità di ridurre i rifiuti prodotti, a cominciare dagli ingombranti: elettrodomestici, come lavatrici o frigoriferi, ma anche computer, tablet e telefonini. Secondo il Global E-Waste Monitor 2020, solo nel 2019 sono stati prodotti 53,6 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici. Oggetti di cui siamo pieni, nelle nostre case, e che finiscono nelle discariche, in nome di una obsolescenza programmata che spinge ad un consumo smodato, ma che in larga misura sarebbero una risorsa. Secondo vari studi, il confine che separa rifiuto e prodotto è molto sottile. In mezzo, si potrebbero articolare una serie di attività in grado di creare indotto e che alimentano un settore detto remanufacturing. Ovvero, la tendenza a rivitalizzare computer, strumenti, tecnologie. Acquistando oggetti rigenerati, il risparmio sarebbe nell’ordine del 38%, senza dimenticare l’ambiente. Inoltre, il “remanufacturing”, che chiuderebbe il cerchio di un’economia realmente circolare, potrebbe creare innovazione e posti di lavoro. Credo che il futuro passi anche da qui e che la Regione dovrebbe puntare con decisione, individuando finanziamenti, verso la creazione di filiere dedicate al riuso e a restituire nuova vita ai manufatti domestici.

* Consigliere regionale Lega