"Creiamo le panchine letterarie". La proposta dei giovanissimi

COMACCHIO

Le ‘panchine letterarie’ con immagini e aforismi di poeti e scrittori, un ‘angolo dei libri’ per dare l’opportunità di fruire gratuitamente della cultura e della letteratura anche a chi non ne ha possibilità, e l’intitolazione di una via cittadina a Margherita Hack. Sono alcune delle proposte emerse durante il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze degli Istituti comprensivi di Comacchio e Porto Garibaldi, che si è riunito martedì nella Sala delle Adunanze del Palazzo municipale. Ad accogliere i ragazzi e i loro insegnanti, l’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco di Comacchio Pierluigi Negri, il vice sindaco Maura Tomasi e gli assessori Emanuele Mari e Sandro Beltrami. I lavori sono stati aperti dal Segretario comunale Giovanna Fazioli che ha condiviso con i giovanissimi consiglieri e amministratori ‘le regole’ e il ‘funzionamento’ delle sedute consiliari ‘dei grandi’. Per il sindaco Negri si tratta di "una grande opportunità che vede ragazze e ragazzi protagonisti della città. Ascoltare le loro riflessioni e le loro proposte rappresenta un momento significativo in cui crediamo molto". In rappresentanza dell’Ufficio politiche educative del Comune, Giorgia Mezzogori ha ringraziato i docenti per l’impegno e la dedizione profusi nel percorso. Tra i punti all’ordine del giorno, anche una riflessione in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in programma il prossimo 20 novembre. "Fare qualcosa per gli altri, per la propria comunità è davvero emozionante – ha affermato la vice sindaco Tomasi nel plaudire all’impegno delle ragazze e dei ragazzi presenti in Consiglio Comunale -. È un grande onore, soprattutto alla vostra età".

Valerio Franzoni