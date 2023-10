'Crema protettiva' a Ferrara per salvare la frutta: "Come fosse agosto"

Più che Fuji sembrano mele cotte. Sotto le dita si spappolano, la buccia è bruna come quella di una torta uscita troppo tardi dal forno. Così sono sugli alberi le mele di Michele Giorgi, 56 anni, da una vita agricoltore, iscritto alla Coldiretti. Ha una decina di ettari di frutteto nelle campagne di San Nicolò, sono lì dal dopoguerra quando il nonno – che porta il suo stesso nome – decise di mettere radici in un settore che ormai da anni vacilla, rischia di scomparire sotto i colpi dei costi che salgono, della produzione che scende. "Fortunatamente siamo riusciti a salvare almeno per ora la produzione – racconta – facendo i trattamenti. Nei filari dove non siamo intervenuti nel verde delle foglie vedi queste mele scure, marce, bruciate dal sole". Il trattamento si può definire una sorta di crema protettiva, che serve come barriera dai raggi del sole, quando è troppo caldo. In genere si applica nei mesi estivi, mai nel mese di ottobre. E’ successo per la prima volta quest’anno. Giorgi spiega quali sono le condizioni necessarie per far diventare la mela rossa, di quel bel colore che si paragonano alle guance di ragazze in fiore. "Ci devono essere sbalzi termici e sole – scandisce –, ma non certo le temperature che accompagnano inesorabili le giornate di ottobre, siamo a mettà mese. Ci sono temperature inedite".

La rete antigrandine un po’ le salva, ma la sicurezza arriva solo da quel protettivo. Un po’ come al mare, la tintarella va bene. Le scottature no. I turisti si mettono sotto l’ombrellone la crema, Giorgi fa la stessa cosa con le sue mele. Un trattamento che fa parte della tradizione agricola, testato, che non mette a repentaglio il sapore e la salute. Ma che si fa nel pieno dell’estate. Farlo ora vuol dire costi che lievitano. In soldoni, parliamo di 500 euro in più per ettaro. Non è finita, la lotta alle temperature si fa anche con le ’sfogliature’. Anche questo un procedimento che consente alla giusta dose di sole di accarezzare le mele, dare loro quel bel colore. Di nuovo le cifre. La sfogliatura a mano costa 2,200 euro per ettaro, con le macchine 700 euro. "Siamo un’azienda storica – dice Giorgi, che fa anche il consulente per i frutteti in tutto il mondo, dai paesi dell’est al Cile –, ma per andare avanti devi avere passione, tanta passione".

m. b.