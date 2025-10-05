"Crepe in via Frattina. Era stata inaugurata solo quattro mesi fa"

"Crepe che affiancano la strada, visibili con chiarezza, a chi passeggia su un asfalto inaugurato appena quattro mesi fa". Succede in via Frattina a Vigarano Mainarda. Non passano inosservate. Se ne accorgono alcuni i cittadini. Coglie la segnalazione e la diffonde, con alcune considerazioni politiche che invitano gli enti ad una risposta, Agnese De Michele, consigliere comunale del gruppo ‘Costruiamo il futuro con te’. "Le condizioni in cui versa oggi via Frattina – dice – sono visibili con chiarezza". Servono risposte. Ma intanto un attacco: "Quella strada – ricorda – il 22 maggio scorso è stata riaperta con tanto di taglio del nastro, flash, post trionfanti e dichiarazioni roboanti. Una vera e propria ‘inaugurazione da prima pagina’ per una strada pubblica rimessa a posto. Si era messo in scena un evento da red carpet". Da maggio ad oggi: "Eppure – fa notare la De Michele – sono bastati già quattro mesi per vedere le difficoltà. Segni evidenti, cedimenti. Altro che ‘ripristino in condizioni migliori’ – fa notare –. Se questo è il successo annunciato, c’è quanto basta per riflettere". Ma anche per protestare. "Ora – fa notare la consigliera di opposizione – c’è il silenzio. Nessuna spiegazione. Quando la propaganda supera la sostanza, il rischio è che a crollare, oltre all’asfalto, sia la fiducia dei cittadini". E’ l’occasione per un attacco politico. "Durante il consiglio comunale in cui era stato votato l’accordo con l’azienda – ricorda la De Michele – avevo previsto quello al quale oggi ci ritroviamo di fronte. Non pensavo avvenisse così presto. Avevo prospettato soluzioni diverse ma non hanno voluto ascoltare". Un’occasione per ricordare i passi fatti e i soldi spesi. Il costo dell’intervento su via Frattina era stato di 625.664,25 euro. Grazie all’accordo firmato tra l’amministrazione comunale e Cà Bianchina, la centrale biogas che si affaccia sulla strada, la sistemazione della strada è stata interamente pagata dall’azienda, dopo un contenzioso legale arrivato poi ad un accordo. Ma ora emergono nuovi problemi.

Claudia Fortini