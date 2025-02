Crepet all’Abbado per ’mordere il cielo’

Questa sera alle 21, al teatro comunale ’Claudio Abbado’, andrà in scena ’Mordere il cielo’, lo spettacolo di e con Paolo Crepet. Lo psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista tra i più famosi in Italia, infatti, sarà al centro di questo confronto riflessivo, in una produzione a cura di ’Puzzle concerti’.

Inutile negarlo, girarci attorno. Viviamo tra povertà e paura che si ammassano nelle grandi città, vecchie e nuove droghe dilagano, ansie e angosce trovano insuete espressività. Come se un’antica cicatrice interiore fosse tornata a condizionare il tempo presente. Eppure molti continuano a cercare, forse proprio perché l’eclissi della ragione coglie un’umanità sempre più smarrita. Proprio adesso che una parte del pianeta pensava di aver conosciuto benessere e allungamento della vita, Paolo Crepet si chiede e ci chiede dove siano andate a finire le nostre emozioni.

Viviamo in un mondo nel quale guerre, migrazioni epocali e nuove emergenze contribuiscono a creare un senso di precarietà, spingendoci a credere che le uniche modalità plausibili per sopravvivere siano la negazione e la paura. Solo che la prima ci condanna all’indifferenza, la seconda ci paralizza. In entrambi i casi, finiamo per relegarci in una solitudine che accomuna giovani e adulti, vecchi e bambini. Siamo all’età dell’insensibilità? Il rischio c’è ed è sempre più forte. Occorre parlare di questa potenziale eclissi di una parte della nostra sfera emotiva, le complicità e le omissioni che tendono a tradire l’identità più profonda di ogni essere umano.

Ai giovani viene insegnato a rimandare il momento di fare i conti con la vita vera. Li si condanna a crescere fragili e spaesati. Si rivendica una scuola senza voti, si riscrivono, per loro, fiabe in nome del ’politicamente corretto’, privandoli della possibilità di far maturare le loro emozioni. Perché le nostre emozioni vanno allenate ogni giorno, ma, per crescerle e allevarle, occorre saperle sfidare, non negarle né rinunciarci. Per tornare a ’mordere il cielo’ occorre ritrovare il coraggio di nuove eresie, rinnovare ribellioni per inseguire le nostre unicità, diffidando di quella grigia normalità dietro la quale si nasconde il sinistro rumore della neutralizzazione dell’anima.

Paolo Crepet è psichiatra e sociologo italiano. Laureatosi in medicina e chirurgia presso l'università di Padova, poi in sociologia all'università di Urbino. Si è specializzato in psichiatria presso la clinica psichiatrica dell'università di Padova. È prolifico autore di saggi che indagano diversificati aspetti del disagio della contemporaneità coniugando un rigoroso approccio scientifico a una scrittura chiara e divulgativa.