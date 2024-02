Cresce il grande cuore di Anteas: "Nel 2023 quasi duemila viaggi"

Rappresenta un’importante realtà, Anteas Copparo, impegnata sul territorio con il servizio di trasporto sociale e il gruppo infermieri. Ad evidenziarlo sono i numeri del bilancio 2023 dell’associazione che il coordinatore locale Saverio Menna ha condiviso nell’incontro con il sindaco Fabrizio Pagnoni. Due gli elementi che emergono sul servizio di trasporto sociale: l’ingresso di tre nuovi autisti e l’ampliamento delle collaborazioni all’associazione Ail, accanto alla convenzione con Assp (Azienda speciale servizi alla persona) e alle chiamate dirette degli utenti. Il gruppo di autisti volontari dispone di un parco di sei automezzi, interamente di proprietà dell’associazione, composto da tre autovetture attrezzate con carrozzina e tre veicoli multispazio con sollevatore e carrozzina, grazie al quale fanno fronte con efficacia alle esigenze della comunità. Nel corso del 2023 hanno percorso 140.929 chilometri (137.569 nel 2022) e sono stati effettuati 1.927 viaggi: 84 viaggi, per complessivi 7.077 chilometri, sono stati compiuti nell’ambito della convenzione con i servizi sociali, 27, per 2.019 chilometri, sono stati effettuati da agosto in sinergia con Ail, mentre 1.816, per un totale di 131.833 chilometri, sono stati richiesti direttamente dai cittadini. Il servizio è svolto su un vasto territorio, che comprende tutto il Copparese, con richieste anche dai paesi limitrofi e non solo.

Apprezzato anche il servizio svolto dal gruppo infermieri Anteas, composto da volontari professionali in pensione che offrono gratuitamente prestazioni in convenzione con l’Azienda Usl: l’Ausl fornisce il materiale di uso corrente, come alcol, cotone, siringhe, mentre Anteas provvede all’acquisto di materiale e apparecchiature sanitarie idonee al servizio. All’ambulatorio al Parco Verde, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11.30, sono state eseguite 810 iniezioni intramuscolari, 472 prove della pressione arteriosa e 131 prove della glicemia. Sono state 1.017 le presenze registrate. Numeri tutti in crescita a testimoniare l’alto gradimento del servizio da parte della comunità.

"Questi numeri – ha rimarcato Saverio Menna – non si sarebbero potuti registrare senza i nostri volontari, che ringrazio per l’impegno e per offrire la loro attività alle persone sole, anziane e bisognose. Possiamo essere soddisfatti e orgogliosi dei servizi resi, che non si fermano alla sola prestazione, ma vanno ben oltre: mi riferisco alla capacità di ascolto di cui le persone sole hanno molto bisogno, dunque all’umanità con cui il volontariato viene vissuto".

Il primo cittadino di Copparo, a nome dell’Amministrazione comunale, ha rivolto un sentito ringraziamento ai volontari dell’associazione: "Gli autisti e gli infermieri Anteas svolgono un’attività straordinaria, fondamentale per la nostra comunità e soprattutto per le fasce più fragili. Mettersi a disposizione è un contributo prezioso per la collettività, farlo con tanta passione, generosità ed empatia è certamente un valore aggiunto per tutto il territorio. A tutti loro – conclude – e a quanti a loro si volessero unire va il nostro ringraziamento più sentito".

Valerio Franzoni