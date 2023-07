Cresce la rete dei musei ebraici

"Il Museo della Shoah di Roma si unirà finalmente al circuito dei musei ebraici esistenti e al Museo Nazionale dell’Ebraismo e della Shoah, istituito nel 2003 a Ferrara, come ulteriore e importante presidio di memoria storica in un’epoca sempre più tristemente segnata da rigurgiti di odio razziale e antisemita". A comunicarlo è il responsabile della cultura del Pd, Davide Nanni, dopo che in Senato è stato approvato con 157 voti a favore, nessu contrario e nessun astenuto, il disegno di legge che istituisce il museo della Shoah di Roma, "città – continua Nanni – che ha pagato un prezzo altissimo durante l’occupazione nazi-fascista e visto deportare più di mille ebrei romani ad Auschwitz. I 18 carri bestiame partiti il 16 ottobre 1943 sostarono anche alla stazione di Ferrara con il loro carico di dolore e vite spezzate, come ricorda una lapide posta al binario 1 nel 2005 su iniziativa dell’avv. Paolo Ravenna". E ancora: "A guerra finita ne torneranno a casa solo 16 – continua Nanni –, una sola donna e nessuno dei 207 bambini presenti sul convoglio. Ricordiamo che la Regione e tutti le amministrazioni che si sono susseguite dal 2003 ad oggi hanno sostenuto il Meis. Inoltre, grazie ai fondi del Pnrr, sarà finalmente possibile procedere alla completa digitalizzazione del patrimonio culturale presente nel complesso delle sinagoghe cittadine e presso il cimitero della Comunità ebraica ferrarese".