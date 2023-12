Cresce la scuola albanese. Nuova aula e più iscritti

Ereditare la lingua, la cultura e le tradizioni albanesi oltre ogni confine. Inaugura oggi la nuova aula della Scuola albanese, ospitata al piano superiore dello spazio Grisù. Fondata nel 2012, l’associazione Vatra coordinata da Ben Kulli ha attivato dal 2019 una scuola con l’intento di insegnare e far conoscere ai giovanissimi rappresentanti della comunità albanese a Ferrara la lingua, la cultura e le radici del proprio paese. Partita con cinque ragazzi, ora ne conta 25 dagli 8 ai 13 anni coordinati dalla maestra Mirela Kristo, che tiene le lezioni ogni sabato pomeriggio.

"Come ha voluto ribadire il rappresentante dell’ambasciata di Roma, il colonnello Edmond Voci, la cui famiglia vive a Ferrara, prima questa zona era il nido del crimine, ora è diventato uno spazio vissuto dalla collettività, sede di gioco e di divertimento per gli abitanti – così dice il sindaco Alan Fabbri –. La comunità albanese sta dando un contributo importante alla città e con la scuola, ora presente a Grisù, viene creato un nuovo tassello per dare un nuovo volto al quartiere Gad".

Nell’ambito del 111° anniversario dell’Indipendenza dell’Albania, la comunità presente a Ferrara, che riunisce quasi 2000 persone in città e 4000 in tutta la provincia (il 13,5% degli albanesi in regione), ha reso omaggio alle proprie origini, tra poesie e canti della tradizione intonati dai giovani studenti della scuola. Accompagnati dai dolci suoni della lingua albanese e dalle voci delle generazioni più giovani, dopo aver intonato l’inno nazionale, hanno preso la parola Luljeta Çobanaj del consolato generale d’Albania di Milano, Edmond Voci, il tenente colonnello Eduart Pllaha, rappresentante militare della Repubblica d’Albania nel Daccc di Poggio Renatico.