Passato il Natale, ora cresce l’attesa per il Capodanno a Ferrara con l’incendio del Castello che richiama, ogni anno, persone da ogni parte d’Italia e dall’estero. Il programma parte con un dj set e spettacolo per la prima volta in città a cura di Radio 105, e dalle 23.55 via al countdown per accogliere tutti insieme il nuovo anno, con lo spettacolo piromusicale dell’incendio del Castello; la festa in piazza continuerà fino alle 2 di notte. L’attesa, quest’anno, è ancora maggiore, in quanto il Castello, nel 2025, verrà chiuso a causa di un cantiere e pertanto, almeno per l’anno prossimo, lo spettacolo pirotecnico non si svolgerà.