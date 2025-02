Crescita del settore moda. Cna coordina un progetto coi Paesi del Mediterraneo

Cinque Paesi che si affacciano sulle rive del Mediterraneo – Italia, Spagna, Grecia, Giordania e Tunisia - collaborano alla nascita di un corso universitario professionalizzante nel settore del Fashion Design, da implementare in quattro università giordane e tunisine partner del progetto. Obiettivo creare in quei Paesi occasioni di emancipazione economica che di riflesso possono andare a beneficio anche dei Paesi europei. È l’obiettivo di ’Fashion’, il progetto europeo cofinanziato dalla Commissione europea tramite il programma Erasmus Plus, e coordinato da Cna Ferrara.

Il progetto vede la partecipazione delle seguenti Università e Istituti di istruzione: Wusmed, Banyoles, Spagna; Politecnico di Creta, Grecia; Università di Giordania Al-Zaytoonah, Amman; Arab International co. for Education and Investment (asu), Amman, Giordania; Università di Sfax, Tunisia, Università di Monastir, Tunisia. Project Manager sono Alexandra Storari di Officina Europa; Amelia Grandi Resp. Area Economica Cna Ferrara e Silvia Merli, responsabile Progetti educativi Cna.

Obiettivo è creare nuove opportunità professionali nel settore della moda e dell’abbigliamento, attraverso la leva dell’istruzione. Avrà una durata prevista di tre anni.