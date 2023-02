"La partita – sottolinea Paolo Govoni, commissario straordinario della Camera di commercio – va giocata nelle imprese e fuori dalle imprese. Dentro le imprese, investendo anche in attività intangibili, aprendo il capitale all’esterno, modernizzando la governance. Fuori dalle imprese, con una pubblica amministrazione meno frammentata e che traduca la semplificazione in comportamenti coerenti con le esigenze degli imprenditori e allinei i tempi di pagamento agli standard europei, con una macchina della giustizia più efficiente e più vicina alle ragioni e ai tempi dell’economia, con un sistema di regole in grado di promuovere concorrenza e liberalizzazioni, accettando le sfide inedite della digitalizzazione di processi e servizi, e con un fisco che tuteli i diritti dei contribuenti e non ostacoli le scelte degli investitori".

Di nuovo un’occhiata ai numeri. Il contributo più rilevante al risultato annuale è venuto dal settore delle Costruzioni, che ha visto nascere nel 2022 ben 336 nuove imprese. Spostando l’attenzione dal saldo ai flussi che lo hanno determinato (aperture di nuove imprese e chiusure di imprese esistenti), il rientro delle “tensioni” sulla demografia d’impresa è avvenuto con una crescita delle nascite (incrementate del 6% rispetto al 2021) accompagnata da un lieve aumento delle cessazioni (+3,4%). Queste i principali dati sull’andamento della demografia delle imprese ferraresi nel 2022 che emergono dai dati Movimprese, elaborati dall’Osservatorio dell’economia della Camera di commercio. Crescono le società di capitali (+2,5%), mentre diminuiscono società di persone (-1,2%) e imprese individuali (-0,2%). Quanto ai settori, al netto delle cancellazioni d’ufficio, aumentano, oltre alle Costruzioni (+110 unità), le attività professionali scientifiche e tecniche (+26), le attività artistiche, sportive e di intrattenimento (+22), i Servizi di informazione (+15). Chiudono in rosso, agricoltura (-43), le attività manifatturiere (-33) e le attività di alloggio-ristorazione (-18).

Segnali di contenimento della crisi arrivano anche dall’artigianato, che chiude il proprio bilancio annuale con 54 unità in più, quando lo scorso anno l’incremento netto era stato di 30 unità, mentre nel 2020 la riduzione era stata di 59. Le imprese giovanili, le cui iscrizioni rappresentano quasi un terzo di tutte le nuove aperture, calano di qualche unità, passando dalle 2.462 unità del 2021 alle attuali 2.451 (11 in meno, riduzione analoga a quella dello scorso anno) a causa della perdita dei requisiti per definirsi tali. Il saldo è largamente positivo (+279 unità), sempre in leggera crescita rispetto agli anni precedenti.

m. b.